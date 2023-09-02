文詠珊走紅上海機場被包圍任影唔嬲　生圖曝光現超自信站姿

現年34歲的文詠珊（Janice Man，JM）憑電影《消失的她》紅遍大江南北，電影票房累計高收逾35億人民幣，相當厲害。晉身「億萬女星」成功打開內地市場的她，一舉一動都備受關注，近日現身上海虹橋機場就已被大批粉絲包圍，在大家的零修圖鏡頭下，其真面目盡現人前，更相當親民地回答粉絲的提問，仔細聆聽下更展現JM Tone特色，相當可愛。

《消失的她》紅遍大江南北。（《消失的她》微博圖片）

近日在上海虹橋機場現身的JM，被不少粉絲同民眾包圍。身穿淡棕色套裝頭戴墨鏡的她相當帥氣，在大家零修圖的鏡頭下，她最真實樣貌盡現人前，四肢纖瘦，五官精緻，臉頰下顎線明顯，皮膚白皙透亮，整個人神采飛揚，相當漂亮。

Janice Man好受歡迎。（影片截圖）

雖然是私下行程，但JM仍然保持星味，在自動電梯上站立，仍擺出優雅姿態，前腳朝前後腳朝一側，整個人散發自信氣質。而面對大家的一路追隨同近鏡拍攝，她亦顯得相當親民，更對大家的提問有問必答，雖然用普通話作回答，但不難聽得出其R音、捲舌音明顯，說話語氣溫柔，奶音十足，非常有JM Tone的影子，相當搞笑。

站姿展現自信美。（影片截圖）

有粉絲問到十月一日會出去玩嗎？JM二話不說：「工作。」隨後表示：「你們不是天天催嘛。」及後有粉絲就說：「進組。」此時，她就拉長音並明顯有R音回答：「對呀，你們真是，假都沒得放。」一邊講一邊展現微笑，同大家講得開心。但粉絲們仍然再追問下去，在問到有沒有庫存（還有沒有作品）的時候，她就奶音十足：「有呀，不是上了嘛。（上完了就沒有啦？）這個還沒上。」大家有說有笑，相當和諧。不少網友聽到她的回答口吻都大表喜愛，揚言非常喜歡她這種語氣。

Janice Man同大家講得開心。（影片截圖）