慶餘年2｜預告公開零濾鏡拍攝　95後新角色女星被批老態

2019年內地推出劇集《慶餘年》大受歡迎，但在大結局卻留下無數謎團，讓不少觀眾急不及待想看續集。而在相隔4年後劇集才開拍第二季，近日官方就釋出首支預告，吸引不少劇迷收看，在沒有用濾鏡拍攝下，不少演員真面目盡現人前，其中現年只有24歲的王楚然竟然被指老態盡現，遜色於一眾較為年長的女演員。

《慶餘年》今年才開拍第二季的。（影片截圖）

從首支預告可見，劇組果然沒有使用濾鏡拍攝，皆因無論人物還是環境都清晰可見，完全沒有朦朧效果。一開始范閑（張若昀飾）在朝堂上哭泣認罪：「假死欺君，罪無可怒，死不足惜。」展開故事開始。

而第二季除了有原班人馬演出之外，亦加入不少新臉孔演出，就好像金晨飾演葉靈兒、毛曉彤飾演北齊大公主、王楚然飾演桑文等，她們將同范閑有不同的故事關聯。

范閑一開始在朝堂上認罪。（影片截圖）

李沁仍是女主角。（影片截圖）

在預告中逐一展演多位女角色近鏡臉孔時，她們的真實樣貌盡現人前，有不少網民就非常驚訝現年只有24歲的王楚然看上去顯得老態，認為她法令紋明顯，雙眼無神，整個人顯得沒精打彩似的。相反地其他比她年長的女演員狀態大勇，不少網民就激讚47歲的李小冉保養得宜，皮膚白皙透，而且古裝造型漂亮，完全不輸時下年輕女明星，還有宋軼、毛曉彤等都被激讚，看來未播已獲得讚美，相信此劇播出後她們的人氣會更上一層樓。目前劇集已有逾500萬人預約想看，看來大家果真期待已久。

王楚然被批顯老。（影片截圖）