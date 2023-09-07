文詠珊走紅內地出活動大陣仗　生圖曝光猶如公主出巡

現年34歲的文詠珊（Janice Man，JM）憑電影《消失的她》成功打開內地市場，電影票房累計高收逾35億人民幣，使她晉身「億萬女星」收穫不少粉絲，一舉一動都備受關注。近日，受品牌邀請在四川出席活動的她，獲安排身邊有6位高大壯男保鑣作保護，而且還出動多名保安護駕，排場非常大，可見其人氣是多麼的高企。

《消失的她》紅遍大江南北。（《消失的她》微博圖片）

從網上曝光的視頻可見，身穿運動裝，頭綁粉辮造型的JM相當有型，帶給人一種嘻哈感。而在網民的零修圖鏡頭下，可見其狀態非常好，臉部五官精緻，下顎線線條明顯，皮膚白皙有光澤，星味十足。

JM狀態非常好.。（微博圖片）

人氣高企的她，還吸引不少粉絲及民眾到場一睹其風彩。而主辦單位亦非常體貼，事先聘請了多名保安人員維持秩序，他們各自站兩排猶如人牆，阻擋民眾靠近JM，中間留有一條闊落道路，好讓她行走。另外，亦可見她身旁有6名高大壯男保鑣作保護，全程為她護駕，排場非常大，而她一邊行走一邊同大家打招呼，相當親民。

多名保安為JM開路．（微博圖片）

身邊有6位保鑣保護 ．（微博圖片）

雖然JM出場陣仗非常之大，但沒有引來網民批評，反而對她有讚無彈，大家留言表示：「好酷的運動風」、「好帥」、「酷炫文」等，非常喜歡其造型。而日前「宇宙最強」甄子丹同樣在內地出席活動時，獲安排逾十多名保安保護，但卻引來不少網民不滿，認為不需要如此大陣仗，嘲諷他如皇帝出巡似的，最後他就親自發文道歉，表明自己沒有要求過此安排。

6名保鑣。（微博圖片）

甄子丹被批排場大。（網上圖片）