Angelababy兒子小海綿學校曝光　上海老牌學校招生有限制

適逢9月是開學季，不少家長都陪同孩子到學校開學，而近日女星Angelababy（楊穎）就被網民捕獲到送兒子小海綿到學校上課，還被爆出疑是她同前夫黃曉明加入家長群的頭像同稱呼曝光，小海綿的英文名疑叫Max，引來不少討論。沒想到網上陸續爆出更多詳細資料，被爆小海綿原來就讀上海中學國際部，而小學部（一年級至五年級）的學費每學期收7萬人民幣（約75000港幣），一年收14萬人民幣（約150000港幣），比起其他明星子女就讀的國際學校學費算是比較親民。

Angelababy送小海綿上學。（微博圖片﹑楊穎工作室微博圖片）

現年7歲的小海綿現階段就是升讀小學，從網民公開疑是Angelababy同黃曉明的家長群組的微信頭像同名字可見，前者稱為「Max媽媽」後者就稱為「Max huang 爸爸」，而「Max huang 爸爸」只是他的微信暱稱而已，因為網上更曝光了疑是其微信的真實稱呼寫明為「黃曉明」。

疑是Angelababy同黃曉明的家長微信群稱呼。（微博圖片）

疑是黃曉明加入家長群組。（黃曉明微博圖片﹑微博圖片）

而在網上流出名為「SHSID class」家長群組可見，清楚寫明「黃曉明通過掃描加入群聊」，所以令大家相信小海綿就讀「SHSID」，而翻查資料得悉就是指「上海中學國際部」，翻查得知小學階段一年級至五年級，每學期收費為7萬人民幣，一年就是14萬人民幣，而主要招生對象是在滬工作的外籍人士或港澳台人士的子女，是上海老牌的國際學校。

小學部每學期收7萬人民幣。（官網截圖）