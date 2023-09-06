黃一山替梁朝偉奪獎感開心　公開表明香港難有演員再奪獎

日前在《第80屆威尼斯影展》中，現年61歳的梁朝偉就獲頒終身成就獎，令他罕有地在鏡頭前流下男兒淚，成為華人之光。而同樣作為電影演員一份子的黃一山就非常替他感到高興，同時更拍下影片大談香港演員的問題，揚言之後難有香港演員可以再奪得此獎，最關鍵因素是香港的影視圈已不再輝煌了。

梁朝偉開心到落淚。（Getty Images）

黃一山一臉認真地表示：「最近梁朝偉拿到威尼斯電影節終身成就獎，他激動的落淚，其實我看了之後我又感動又感慨。感動的是終於有個土生土長的香港演員拿到了國際大獎，感慨的是梁朝偉之後估計也沒有香港演員能拿到同樣的大獎。」

而有如此感受，只因他認為香港的影視行業已不像從前受歡迎：「為什麼那麼悲觀呢，大家看看，公認演技最好的幾個演員，比方說發哥（周潤發）﹑梁朝偉﹑劉青雲﹑梁家輝﹑張家輝等等，他們不是已經到60歲就到了70歲，那為什麼沒有些年輕的演員呢？就是因為以前，他們是活在香港最黃金年代的娛樂圈，那個時候TVB是很牛的，拍的電視劇都在整個東南亞火起來，所以那個時候就有東方好萊塢之稱，大家想一想，你年輕的時候你看過TVB的電視劇，但是這20年來，內地的電視電影進步的太厲害了，一一比對，香港的電視劇就沒有以前那麼受歡迎，那現在大家都喜歡看內地的演員，所以慢慢香港那種演技，大家就不怎麼接受了，變成習慣之後，真的，香港年輕的演員有幾個大家認識的，大家想想，有那些30多歲的香港演員你會記得住，所以你說，他們怎麼可以再出來拍電影，怎麼可以讓他們做男一號，怎麼可以拿到獎呢？」

黃一山替梁朝偉感到高興。（影片截圖）

他的言下之意其實都是指香港影視劇已經沒落，而對於這個問題早年已經掀起不少網民探討。特別是電視劇集的製作已不及從前，不時被批抄襲﹑沒有創意等，導致觀眾擺看轉移觀看韓國﹑內地﹑台灣等劇集，久而久之大家就對香港的劇集失去了興趣。在這個情況之下，盡管電視台是培訓了不少新演員臉孔出現，但在大家失去興趣的同時，這一些演員的發展性甚有局限，在缺乏知名度的情況下，就少了出頭天機會，難闖出國際自然難成為梁朝偉第二。

另外，香港電影圈亦出現「青黃不接」的問題，不少網民都認為香港電影圈演來演去都是由老一輩演員演出，難見有新臉孔出現，即使有亦沒有着重培訓，難使他們走出去。眼見香港影視圈不像從前輝煌，黃一山都甚為擔心：「真的是讓人頭痛的事情，其實作為一個香港電影演員，我也很希望，香港的電影電視能再蓬勃起來，再造輝煌。」

黃一山估計難有香港演員成為梁朝偉第二。（影片截圖）