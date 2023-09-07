林家棟受傷拍足18個鐘超敬業　同劇演員張頌文：他是天生當演員

由影帝林家棟、張頌文、大鵬等主演的中港合拍電影《第八個嫌疑人》即將上映，而近日他們就四出路演為電影作宣傳，大受好評。在其中一站，林家棟更詮釋明星同演員的區別，一番內心說話獲得不少網民認同，同時網上更曝光他拍戲時同工作人員一起吃飯，自己手拿行李袋等畫面，零架子的真實模樣讓大家激讚是專業演員。

《第八個嫌疑人》即將上映。（《第八個嫌疑人》微博圖片）

在路演的過程中，林家棟談起演員同明星的區別，站在他角度去思考，認為演員只是一個職業而已：「不要把自己當作一個明星，演員是一個職業，你好好的演出這個角色就可以了。」簡單直接詮釋，獲得不少網民認同。

林家棟表示演員只是一份職業而已（影片截圖）

當演員只是一份職業的他，相當認真兼親民，完全與工作人員打成一片，大家就是為工作而努力的人，沒有分彼此。因為從網上曝光的工作影片可見，他身穿戲份與工作人員一起吃飯，大家吃着鐵飯盒裝着的家常菜式，大家近距離接觸，並沒有分高低。

除此之外，他身邊沒有助手幫忙，自己手拿行李袋走去開工，與其他人群一起行走，非常真實，想必這就是他所說演員只是一份職業而已。

林家棟同工作人員一起吃飯。（影片截圖）

另外，擁有好演技的他敬業的態度更令其他演員相當佩服。就好像張頌文講到：「他是能熬的，那天拍18個小時他也不說話。我的媽呀，這個厲害，他是天生為當演員服務的一個人，我跟他第二次合作了，他在表演上對我啟發很大。」而另一齊溪就表示：「他一定是第一個到現場的，他在現場從來不看手機，然後討論的時候特別的積極。」而編劇周汶儒就表示他在第一天進組的時候已經摔了一跤，但他就表示沒關係可以繼續拍攝，他受傷之後都拍了18個小時，相當敬業。不少網民都相當佩服林家棟的敬業態度，直言就是專業演員。

林家棟演技好好。（影片截圖）