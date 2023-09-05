吳尊汶萊豪宅大到嚇人　藝術氣息濃厚設有小型博物館

現年43歲的吳尊除了在演藝圈推出了不少作品，令大家印象深刻之外，沒想到其在設計方面都甚為出色。因為近日他在微博上貼了多張自己親自設計位於汶萊的豪宅照片，複式空間設計相當闊落，戶外還設有游泳池、籃球場，室內還設有小型珍藏館等，不講還以為是渡假村裡面的酒店，非常漂亮，令不少網民讚不絕口，羨慕不已。

吳尊是一位好老公好爸爸 。（吳尊微博圖片）

從吳尊上貼的照片可見，其家是採用複式設計，戶外設有一處螺旋滑梯的游泳池，相當廣闊。而游泳池旁邊就是室內的環境，可見樓底相當之高，客廳位置採用落地玻璃設計，透光感十足，客廳靠側旁擺放了一張大型沙發，還有一台鋼琴，旁邊還擺放了許多藝術品，整體給人一種有格調的氣息。另外，客廳前方就是開放式廚房跟用餐區，可以一眼看望戶外的游泳池與風景，空間感十足。

戶外設有游泳池。（吳尊微博圖片）

吳尊罕有曝光豪宅是因為工作拍攝，他還貼出影片更深一層曝光了豪宅內景，原來在二樓位置擺放了更多藝術品，其中有一款藝術品是用他與太太林麗吟的指紋設計，相當漂亮。除此之外，上樓層還設有一個專屬一家人的幸福客廳，客廳內擺滿五顏六色的畫作，還有家庭照片，非常溫馨。

客廳相當大。（安邸影片截圖）

除此之外，在二樓樓層還設有書房，房內佈滿許多書籍，吳尊還展示自己的設計圖，而書房位置更可一覽室內客廳、廚房等位置。另外，他還特設一間猶如小型博物館的珍藏室，擺放了自己許多有關體育的珍藏，就好似籃球衣、著名球星jordan 的公仔模型等，還有自己做封面的雜誌等，相當有紀念價值。而熱愛籃球的他，還專設有空間擺放各式各樣的籃球鞋，乍看上去有逾百雙。室內還有健身室等。

二樓位置。（安邸影片截圖）

小型博物館。（安邸影片截圖）

而室外除了有游泳池外，他還打造了一座籃球場，在場上的牆壁位置畫上有關籃球的塗鴉，從側面看呈現彩虹顏色，寫有：「RAINBOW OF HOPE」，但從另一面看只呈現灰色石板，整個設計相當有心思。他對於自己的設計亦特別有感而發：「我這一生最重要的作品，也是這輩子送給我們一家最重要的禮物，他來自於愛的力量，也來自於我從小就對設計的熱愛，實現了我大學想要讀室內設計的想法。無數的興奮熬夜，畫了無數的設計圖，終於創造出一個有一家四口個性的心窩，這個夢想需要很多年的努力和付出，從愛出發一切都有可能，life is baautiful 。」而不少網民都對他的家中設計讚揚不絕，更留言表示：「吳老闆，開放參觀嗎？」而吳尊就笑言：「讓我想想票要買多少錢。」

好多鞋子。（安邸影片截圖）

戶外設有籃球場。（安邸影片截圖）