陳自瑤帶貨出色赴內地做導師　有獨立休息室超好待遇：非常緊張

現年42歲的陳自瑤（Yoyo）除了演技了得之外，其直播帶貨的能力亦非常出色，早前更在TVB與內地平台合作的「TVB識貨」直播中，創下累計逾600萬人次觀眾收看，最終全場銷售額突破7320萬人民幣（約8362港幣）相當厲害。作為「TVB識貨」帶貨女王的她，早前就獲內地綜藝節目《中國新主播》邀請，前往內地擔任評審，更與內地直播界一哥李佳琦相遇，令她大感開心，更笑到合不攏嘴。

Yoyo直播帶貨相當出色。

從Yoyo上貼赴內地為《中國新主播》開工的影片可見，她的心情既興奮又緊張，一到達拍攝目的地，眼見自己的大型海報出現，她亦急不及待自拍起來作留念，她興奮表示：「今天晚上我就要在這裡面做一個直播的評判（導師），這個也是我人生第一次的體驗，非常緊張。」隨後鏡頭一轉，主辦單位為她安排了獨立休息室，還準備了許多美食供她享用，在休息室內準備工作的她，隨後見到李佳琦親自上門打招呼兼送上禮物，頓時感到又驚又喜：「直播屆的一哥，看到了李佳琦老師，我看他的時候，我都是進去他的直播間去看他的，我整天聽到他的名字，但是第一次看到他的真人，所以呢那種感覺很夢幻。」全程笑到合不攏嘴。

Yoyo開心同自己合照。（影片截圖）

作為帶貨直播界新人，見到前輩李佳琦，她內心特別有感受：「今年嘛才嘗試去做一次這樣子直播的工作甚麼的，但是以前就是很多年前，已經聽到他的名字了，所以在我的世界裡面，他是很遙不可及的那種，但是今天突然來到我的休息室，你知道那種驚喜，有多驚喜嗎？」

Yoyo表示好緊張。（影片截圖）

Yoyo見到李佳琦好開心。（影片截圖）

難得能從直播帶貨平台走上《中國新主播》的舞台，在過程中她體會到大家對直播行業的熱誠，同時亦覺得做主播並不是一件簡單的事：「有幸來到新主播的舞台上擔任總決賽的特邀導師，與各位優秀的戰隊評委同台交流。非常開心，並終於見到了直播界的「一哥」 李佳琦！在這一場決賽中，我認識了很多不同身份的主播選手，每一位都非常多才多藝，並對直播這份事業，充滿一腔熱血與信念感。除了演員的身份，我自己也是一名主播，我瞭解的主播行業其實並不輕鬆。主播，是一個既需要體力和熱情，又需要個性和控場力的職業，日以繼夜地堅持和學習是必不可少的。是對直播的熱愛，讓這麼多志同道合的人聚集在一起，這個奇妙的夜晚，在他們身上，我看到了一個個敢於突破自己的可能。」

Yoyo完全突破了自己。（影片截圖）