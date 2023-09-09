劉嘉玲孖侄子大談理想目標　建築系畢業劉兆恩︰讓大家有舒適環境

現年57歲的劉嘉玲為內地拍攝的綜藝節目《出發吧路即旅行》經已播出。在最新一集中除了有好友上山詩鈉陪伴之外，還有其弟媳周榴紅及侄子劉兆恩的加入，一家人暢談內心說話，當中她提到年輕時曾多次入圍提名，但次次都失敗而回，坦承是有不開心的，得失心頗重的。但現在回頭一想人長大了思想也成熟了，認為一個人的成功與失敗，不應該用財富和事業去衡量的。

劉嘉玲做司機帶朋友去玩。（影片截圖）

在北歐旅行的過程中，劉嘉玲與好友們、家人們除了欣賞當地人文風情之外，還不時大談內心說話。在談到工作的時候，她就有感而發：「我們以前是很傻，就是沒想那麼多就是要去做，工作（在）人生裡面，沒有人是完美的。我年輕的時候很不幸運的，就是我每次提名都輸了，可能就是我那個得失心，我覺得我還沒得到肯定，所以我會不開心。」而翻查資料得知，她曾5度提名金像獎最佳女主角，直到在2011年第6次提名時，她最終憑《狄仁傑之通天帝國》飾演的武則天獲得影后寶座。

劉嘉玲提到年輕時多次失落獎項有不開心。（影片截圖）

2011年第6次提名時，她最終憑《狄仁傑之通天帝國》飾演的武則天獲得影后寶座。（視覺中國）

但人總會長大思想亦會變，現在的她得失心亦沒有像以前看得那麼重：「我現在覺得，你贏了又怎麼樣呢？你贏了金像獎，那你的家庭呢？你的事業呢？你的朋友呢？你的快樂呢？然後我真的贏過了，也只是開心一個晚上，你第二天還是繼續要努力的去工作，不是你今天拿了就你以後不用工作了吧！」而在旁的上山詩鈉聽後再補充，語出驚人再提梁家輝舊事：「很多年前，梁家輝他拿那個影帝，但是一拿完沒有工作了，做小販。」令到大家笑到合不攏嘴。

大家有說有笑。（影片截圖）

而劉嘉玲提到以前去旅行總會專注購物，但現在的她只喜歡慢旅行，喝着咖啡欣賞當地的人文風情，看看不同的博物館，會令一個人有所改變，她認真講到：「這個社會衡量一個人成功與失敗，通常都是用他的財富，他的事業的成功來衡量，但其實不是這樣子的，就有很多人生活很有意義，我覺得是為別人創造快樂，為別人創造價值，為別人創造機會，對我來說成功的人士應該是這個樣子。」

劉嘉玲認為一個人成功與失敗，不應該用他的財富，他的事業的成功來衡量。（影片截圖）

另外，她還親自做司機載好友及家人們去玩，與侄子劉兆恩，上山詩鈉的女兒Hilary一起去玩賽車遊戲，相當開心。在大家坐下來聊天的時候，她亦好奇現在20多歲他們，作為年輕人有甚麼目標跟理想，Hilary就表示：「我就覺得努力做自己，還有做自己想做的東西就衡了。因為你自己也會開心啊，那如果你好像放棄了，我相信可能過五年十年，你也會有點後悔的。」而劉兆恩就認為：「因為我行業的關係，我需要你不停地看，不停地去學，然後把每個國家或每個城市當地的一些文化氣息，融入到我們的項目裡面來，讓大家有個更舒適的生活環境。」

侄子劉兆恩同上山詩納女兒Hilary。（影片截圖）

雖然劉兆恩沒有講明自己從事甚麼行業，但有傳畢業於英國優秀建築學院的他，已經獲得外國的專業建築師證，非常年輕有為。而劉嘉玲聽後侄子的想法後，也給予一些建議：「我覺得你們這個行業，不僅僅是融入，你還要創新啊！你要比別人先走一步，所以你要開放自己的思維去接納更大的那個世界。」相信對劉兆恩來說是一種推動前行的動力。

大家玩得開心。（影片截圖）