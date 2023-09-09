郭富城英國被偶遇陪方媛行街狂掃名牌　生圖曝光貼身T勁大隻

天王郭富城除了是好爸爸之外，更是圈中出了名的「愛妻號」，早前更陪伴老婆方媛回內地安徽蕪湖娘家探親，還同娘家人一起吃飯閒聊，完全零架子非常親民。而近日，他就在英國倫敦被網民捕獵，陪伴方媛去逛街購物，在大家的零修圖鏡頭下，他們真面目盡現人前，狀態非常好。

郭富城是一位好老公好爸爸 ．（郭富城微博圖片）

從網民曝光的照片可見，郭富城在英國倫敦陪伴方媛逛街，二人正在一間童裝店內東張西望，應該正為兩女兒挑選衣服。而在零鏡頭下，郭富城的私下狀態非常好，身穿短袖上衣的他，顯得相當壯碩，手臂線條、胸肌線條顯而易見，而且五官精緻，下顎線明顯，絕對是一位自律的藝人。而方媛雖然背對着鏡頭，但從背面可見其四肢纖瘦，身穿的牛仔褲相當貼身，瑋把秀髮又黑又長，單是背影已經非常漂亮。

郭富城陪方媛逛街。（微博圖片）

除了一起逛童裝店之外，他們還被捕捉到逛名店。而郭富城似逛得太久累了，所以坐在沙發上休息，似乎在看着手機。而方媛就似乎同他閒談，未知是否看中那一件物品在商量呢？不少網民眼見他們夫妻甜蜜逛街都大表幸福，更激讚郭富城是好老公肯陪方媛逛街，大家紛紛留言表示：「他真的好帥」、「二十四孝好男人」等，對他讚不絕口。

二人一起去逛名店。（微博圖片）