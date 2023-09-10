56歲前亞姐湖南農村商演零掌聲場面尷尬　講明接Job冇要求乜都做

現年56歲的袁潔儀近年簽約無綫（TVB），演繹了不少媽媽級角色，當中她在《一舞傾城》中為了800萬游說個女「下海」賣初夜的一場戲更掀起網民熱議。除了拍劇之外，袁潔儀亦積極在內地出席商演活動，密密搵真銀，日前有網民分享了多段袁潔儀現身湖南農村，為90歲老人賀壽的影片，片中所見，現場又放炮仗又拉紅布，相當喜慶，袁潔儀熱情地與當地村民打招呼，之後在工作人員帶領下入場，看似十分大陣仗，不過不少網民就留言表示並不認識袁潔儀。

袁潔儀在《一舞傾城》中飾演KK媽。（劇照）

為了800萬游說個女「下海」賣初夜。（電視截圖）

袁潔儀現身湖南農村，為90歲老人賀壽。（影片截圖）

除了歡迎儀式之外，賀壽宴亦十分隆重，舞台背景板寫上「恭祝吳媽媽九十大壽」，壽星坐在正中間，袁潔儀一上台就逐一同現場的人握手，又向壽星鞠躬，向對方賀壽。不過台下的觀眾似乎沒有太大反應，有見及此，袁潔儀即時主持上身，叫大家鼓掌，相當識帶動現場氣氛！

+ 11

袁潔儀曾在1989年參選亞洲小姐。（影片截圖）

袁潔儀曾在1989年參選亞洲小姐，當年冠軍是翁虹、亞軍是萬綺雯、季軍是趙靜儀，雖然袁潔儀五強止步，但亦簽約亞視，做演員同主持，更因主持兒童節目《精靈一族》成為「潔儀姐姐」陪伴一代小朋友成長。此外，她亦曾參演《我來自潮州》、《我和殭屍有個約會》等劇集，後來亞視減產，袁潔儀轉投TVB，近年她在《那些我愛過的人》、《法證先鋒IV》、《C9特工》等劇都有亮相，同時亦有到內地演出，她曾在接受《香港01》訪問時表示：「用普通話講就係『混飯吃』，乜都做、乜都搞，我個人好隨緣係冇要求嘅，你話有嘢做我就話好！」今次袁潔儀獲邀到農村賀壽，看來真是「乜都做」，完全不計較！

袁潔儀近年都有拍劇。（劇照）