王力宏台北開騷　重提離婚風波：真相不重要，流量最重要對不對？

撰文：ETtoday
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王力宏相隔4年，於9月9日5度攻蛋舉辦《ONE一個王力宏》，開場他身穿灰色西裝帥氣登台，正式宣告回歸，他大展歌喉清唱《你不在》，瞬間掀起粉絲滿滿回憶殺，唱完後，王力宏也感性地說：「走着走着，有些人不在了。但是，你們都在。台北你們好嗎？終於回到家了，台北是我所有的夢開始的地方、也是我出道的地方，今天晚上是我第5次攻蛋，我們在台北小巨蛋有許多回憶。」

這1年經歷風風雨雨的他，也罕見吐露心聲表示：「至於最近發生的事，你們甚至比我知道得更多，我做過甚麼，我自己也是看新聞才知道，真相是不是沒那麼重要？」全場也大喊：「對！」他則笑回：「真話也沒那麼重口味，真相不重要、流量最重要對不對！」王力宏接着走到鋼琴自彈自唱《Can You Feel My World》與《不要害怕》，《不要害怕》是他在最低潮的時候，自己經常會聽的歌，這次演唱會他特別改編加了一段「祈禱文」。

王力宏5度於台北小巨蛋舉辦演唱會：

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王力宏邊彈琴邊激昂地唸出祈禱文，他說：「當你身體不適，當你被遺棄的時候，當你孤單只剩下你一個人的時候，當你被丟石頭潑髒水的時候，當面對謊言指指點點的時候，當你有理說不輕的時候，當你走在死蔭的幽谷裏，當你沒做甚麼，做甚麼都不對的時候。」似乎也是在傾訴自己的無奈，最後更引用《聖經．羅馬書》：「患難生忍耐 忍耐生盼望 盼望必不至於落空」自我鼓勵，也鼓勵大家：「那就沒有甚麼好害怕的。」

王力宏也深情演唱《唯一》，瞬間掀起全場大合唱，而今晚除了黑范夫婦到場聽歌外，包括陳子鴻、黃大煒、王宏恩、戴愛玲、Haezee黃瑋昕、藍鈞天、李壽全，以及久未露面的金馬影后、著名電影製作人徐楓都現身觀眾席，王力宏也表示他的《蓋世英雄》就是特別向徐楓監製的《霸王別姬》致意的作品。

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