周杰倫天津演唱會受傷作嘔：遭困鐵球機關20分鐘　唱片公司澄清

天王周杰倫昨（8）晚在內地天津舉辦「嘉年華」演唱會，豈料竟因舞台機關出問題，導致他被困在舞台上的旋轉鐵球裡20多分鐘，天氣炎熱加上在密閉空間，有現場歌迷指出他被撞到受傷、嘔吐。



周杰倫天津演唱會出現意外。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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好不容易排除舞台機關故障後，周董心有餘悸地和歌迷說「聽到歌迷的尖叫聲，現在好多了，我前面的心跳非常快，有時候快到自己無法控制，我就覺得，哇！前面這些狀況，一定要好好彌補你們一下。」

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他也說很少在演唱會開場時突然中斷，「慢慢的開始，聽到你們的尖叫聲，感覺就好了起來，很少有這種狀況。」為了緩和氣氛，他開玩笑說「我不知道是因為緊張的關係還是怎麼，是來到天津太緊張了嗎？」更說要多唱幾首彌補粉絲，讓歌迷聽了超級心疼。對此周董所屬杰威爾公司表示，周董並沒有被困在大球裡，「他目前很OK ，謝謝大家！」

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