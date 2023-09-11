TomFatKi福正女友肥蛙解釋監控對話因由　揭TFK成員多次泰國召妓

由福正、肥仔、阿奇組成的TomFatKi（光頭幫，簡稱：TFK），憑住一首《天水圍Gang Gang》爆紅，本來正值上位之際，但近日成員卻因意見不合而面臨解散，肥仔上周發文宣布退團，提到福正的YouTuber女友肥蛙介入團隊、監控對話、見面都要錄音錄影等等，而福正其後不忍女友受千夫所指，護花而攬炒式自爆TFK召妓事件，直至今日（11日），肥蛙撰長文以時間線方式詳述事件，揭TFK不止一次召妓，表示：「同類事情並不是第一次發生，亦不單純只是討論玩笑階段，更是曾在交往期間發生。」她直言非常心痛。



TFK近日缺裂，是非愈爆愈多，肥仔指福正女友肥蛙監控團隊對話，福正則自爆女友因為TFK爆出召妓事件才這樣做。（IG@fatty_tai）

對於肥仔指福正女友肥蛙監控TFK的WhatsApp對話，令團隊完全冇私隱，福正上周發文說：「去到呢刻我最對唔住嘅係我女朋友，因為呢刻都係保護緊我、肥仔、奇三個，無將我哋『叫雞』嘅事公開講出來。即使我女朋友已經原諒咗我哋，但依家所有網絡攻擊反而只係攻擊佢，佢咩都無做，但佢承受嘅係最多。難道我哋咁大個人想屈一個女人？」事件震撼網民，而肥仔並冇再回應事件，阿奇則如常出席《試當真》和《JFFT》活動宣傳新劇《那年盛夏我們綻放如花》。

肥蛙與福正拍拖3年多。（IG@53yfp）

肥蛙今日以時間線方式，為監控對話、錄音拍片、介入團隊發展方向等解畫，她指自己的確有睇過男友的WhatsApp對話，原因是對方冇登出肥蛙的電腦版WhatsApp，她見到對話談及召妓，「我按捺不住自己忍不住追看了內容，而這就是一切不愉快的開始。對話內容曾提及準備下一次去泰國的時候如何召妓，經向男友了解之下，原來同類事情並不是第一次發生，亦不單純只是討論玩笑階段，更是曾在交往期間發生。我從未想過這些事又發生在自己人生上，除了心痛，還是心痛，腦袋一片空白，不知道應該如何應對。」

肥蛙表示從WhatsApp對話得悉男友和團隊不止一次泰國召妓，感到非常心痛。（IG@53yfp）

肥蛙坦承此事上確實有侵犯私隱，而TFK其他成員知道後就對福正感生氣，至於錄音，她表示因為TFK成員曾就此事相約面談，自己應邀出席，卻見到有成員踢枱踢凳、大聲咆哮，使她感害怕，她說：「他（福正）曾被告知假如這次面談結果不理想，就會有對他不利的事情發生。所以為了保障自身安全，當時按下了錄音自保，而錄音就只此一次。」又否認自己是恆常錄音。

對於將與TFK對話錄音一事，肥蛙指是因為男友福正受言語威脅，錄音只此一次。（IG@53yfp）

不過因為12月就是TFK演唱會的大日子，眼看福正因演唱會及感情事而情緒崩潰，自己和TFK決定大局為重，以做好表演為優先，於是在團隊說服下向男友表示能夠無條件原諒對方，亦希望TFK在演唱會後可以重新出發等等。最後一點，關於她干預團隊發展方向，肥蛙稱只是在男友詢問下給予個人意見作參考，絕非要求團隊必須跟從。

TFK成員見去年底演唱會將至，但福正（左）情緒不穩，曾叫肥蛙向男友表示無條件原諒對方，肥蛙指自己都有照辦。（IG@fatty_tai）

肥蛙全文：

面對突如其來的事件，這段時間我一直讓自己消化沉澱和反思，希望在此詳細向大家交代一下整件事的來龍去脈，接下來我會以時間線來陳述並作出回應及說出我的感受。



關於文章中提及到 「一直監視對話內容」：



2022年10月



當時同居關係男友曾借用我的電腦登入WhatsApp 網頁版。到我使用電腦的時候，WhatsApp發出了提示的聲響。在把訊息打開後，我才為意原來他還未有登出。而一打開訊息的內容為召妓，作為女友的我不斷希望這只是一個玩笑，我按捺不住自己忍不住追看了內容，而這就是一切不愉快的開始。



對話內容曾提及準備下一次去泰國的時候如何召妓，經向男友了解之下，原來同類事情並不是第一次發生，亦不單純只是討論玩笑階段，更是曾在交往期間發生。



我從未想過這些事又發生在自己人生上，除了心痛，還是心痛，腦袋一片空白，不知道應該如何應對。個事情上，我確實看了他們的對話紀錄侵犯了他們的私隱，我必須為此事道歉，對不起。



2022年11月



我得知了他們有意向在泰國之旅籌備這個行為，他們亦得知群組的聊天記錄被無意中發現，及後他們向我男友表示生氣和不解，不明白為何能夠容許自己的女朋友看到自己的WhatsApp聊天紀錄。男友就WhatsApp內容被發現一事向團隊致歉，並表示他和我的手機密碼一向都是互相知悉的。



關於文章中提及到 「每次見面都會錄音錄影」：



2022年11月



他們曾主動邀約我進行面談，亦不希望更多傳言有機會傳出。



當日我應邀前往他們的工作室進行面談，期間有團員突然踢枱踢凳、大聲咆哮、情緒甚為激動。而當時只有我一位女生，當刻的情境令我感到不安和害怕。



同時男友於事前告訴我，他曾被告知假如這次面談結果不理想，就會有對他不利的事情發生。所以為了保障自身安全，當時按下了錄音自保，而錄音就只此一次。與此同時，我一直以來從來沒有進行過任何形式的錄影，我亦從來沒有要求過男友要日常錄音錄影給我。經過這晚面談，我們互相妥協並達成和平共識。



2022年12月



事情發生後，我和男友的關係都處於困境，同時演唱會亦即將舉行，時間漸漸逼近。男友稱因團隊之間一直以來的溝通營運問題，加上突如其來的感情問題，情緒面臨崩潰，把自己鎖在家裏。



他們WhatsApp向我提出「你可以做到嘅，你試吓向佢表達你可以無條件原諒佢所有過往嘅嘢，並且鼓勵佢返嚟」



當時我知道我必須要把個人情緒和理性分開 ，我表示會盡力理解和願意配合。因為我也認為他們成功完成表演為優先，我的情緒可以容後處理。



所以我和團隊都把說服男友視為首要，必須先把演唱會做好，以答謝粉絲們的等候，待演唱會完結後才處理後續的事情。



當日我帶兩位成員到男友住所，我向男友表示能夠無條件原諒他，同時他們也互相說出了一直以來的溝通營運問題，表示演唱會完結後就是重新開始。



關於文章中提及到 「關於疫情初期提供意見及想法」：



由於疫情關係，當時大家都處於一個不知該如何發展YouTube的難題，男友曾問我在室內拍攝上可有什麼題材，於是我給予個人意見作為參考，卻從來沒有要求他們一定要跟從我的意見及干預任何發展。



這幾年來，看著他們從網絡走到舞台表演，我是打從心底地地高興。我曾說過:「很榮幸可以做到你們的觀眾」，這都是真的。我衷心希望縱使大家路途不同，仍然可以各自安好。



謝謝在這段時間裡仍然選擇給我空間和安慰的親人、朋友和觀眾們。而我亦不會再作任何回應，希望日後我可以更成熟處理每一件事。謝謝

