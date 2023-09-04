肥仔@TomFatKi宣布退團　揭福正KOL女友肥蛙監控對話搞散光頭幫

由福正、肥仔、阿奇組成的TomFatKi（光頭幫，簡稱：TFK），憑住一首《天水圍Gang Gang》爆紅，去年更唱到上麥花臣舞台，愈來愈多人識。不過他們近月被發現已經冇新動向，令不和傳聞浮面。早前福正及阿奇先後發文交代團隊動向，指仍然在探索TFK未來可能性，而沉默近一周的肥仔，今日撰長文宣布心痛退出TFK，並將成員間漸行漸遠的原因指向福正的YouTuber女友肥蛙，更透露有人監控住團隊WhatsApp對話。



，（左起）阿奇、福正、肥仔。（Instagram：fatty_lai）

TFK是近幾年崛起的本地Hip Hop組合，福正、肥仔、阿奇一同在天水圍成長、拍YouTube片，再跟Billy Choi、李一丁、東城、何圖、Gary等一齊做歌，3年幾前憑一曲《天水圍Gang Gang》打入大眾市場，MV至今已錄得逾500萬觀看。三子除了參加音樂節、上電視、搞年宵等等，去年更於麥花臣舉行《光頭幫 搏盡無悔 OSH！春茗晚會》等演唱會，可謂愈來愈紅。

TomFatKi憑住《天水圍Gang Gang》而崛起。（MV截圖）

TomFatKi在麥花臣開過演唱會。（Instagram：tomfatki）

不過，三子已幾個月冇出新片，更遑論新歌，愈來愈多粉絲感到奇怪，一周前福正就率先以個人身份出Post解畫，指這段時間大家各自休息，並尋找團隊發展可能性，內文提及到團隊無法溝通，指：「好可惜唔知咩原因令呢件事無法進行 有時等待訊息嘅回覆 一等就係一兩個月 或者無回應。」他有為自己急進、不擅表達致歉，但表明：「我只可以講我絕對係希望Tomfatki繼續行落去。」他說TFK對自己而言是一段無比珍重的感情，為TFK無法按期待發展、令支持者失望感抱歉，此文一出已惹來解散揣測。不過，福正其後更正這並非解散文，因自己也在等待回應中。

福正（中）的長文中，指自己等不到隊友回應，但很希望TFK可以行下去。（Instagram：tomfatki）

其後到阿奇開聲，他為團隊要將事情搬上網討論而感到慚愧，不諱言：「達成唔到共識一直係我地兄弟之間解決唔到嘅問題」、「理念一致係對團隊好重要嘅嘢，如果tfk達唔到一致嘅理念就好難繼續運作落去，溝通少咗，磨擦多咗，哩個亦都係我最痛心之處。」他當時說自己都不清楚TFK難以再找到共識的原因，謂：「我唔肯定係我哋三個有問題，定多咗人介入TFK。」他指TFK內部曾爭吵過無數次，自己盡可能都選擇沉默、避免說了些傷害人與人關係的說話，然而這亦令自己產生情緒問題，不過他對於整個團隊7個人難以走下去、辜負觀眾等感到非常自責，強調：「即使係重新出發，自己都要以一個最好姿態呈現俾大家，願大家生活愉快。」

阿奇近日有份演出《那年盛夏我們綻放如花》，飾演「四大好人」的徐建民。（Instagram：chantikki）

事隔一周，終輪到肥仔開聲，他的千字文亦是三位中最長。肥仔坦言自己因大受打擊、消化需時而消失了一段時間，最終決定退出TFK。他回憶起自己從中學就認識福正，一齊諗橋、團隊擴大等都好開心，但自從疫情以及福正與肥蛙開始拍拖後，大家核心思想就漸漸有分歧。肥仔提到肥蛙嘗試畀意見TFK，但「肥蛙成功嘅方式同我哋成班Homie成功嘅方式係一定唔同，無辦法將佢嘅方法複製落我哋到，但係我尊重，因為福正除咗係tfk之外，都係一個男朋友，我明白點解要提出呢啲方向，所以我同阿奇一樣，選擇咗迴避同沉默，唔講傷害咗大家關係嘅說話。我好感激你哋嘅付出，我同阿奇因為個人感受拒絕，其實我哋都好慚愧，要你拉住我哋行咁，對唔住。」

肥仔（中）宣布退出TFK，指這是令他無比心痛的決定。（Instagram：fatty_lai）

另一個分歧，是福正覺得愈多人加入團隊就會分薄利潤、但肥仔就享受一班人一齊合作。年初團隊曾去日本，肥仔以為在旅程中深入傾談過後，大家關係會得以修補、回復從前，卻續說：「但係一返到嚟香港，所有喺日本傾嘅嘢都好快都打回原形，呢一下我真係深受打擊，而且我自己屋企都發生咗啲事，真係處理唔到咁多嘢。」他透露兩次演唱會都有成員覺得自己意見被漠視而提出退團，令他相當心痛。不過，肥仔表示團隊不能再繼續走下去的原因，是有人容許女朋友登入WhatsApp，茅頭似乎直指肥蛙。

今年初，TFK與Billy、李一丁等一齊去日本，肥仔稱以為旅程後大家可以解開心結，惟回港後發現事情打回原形，令他大受打擊。（Instagram：tomfatki）

福正與肥蛙拍拖三年多，不時放閃。（Instagram：53yfp）

肥仔寫道：「當我哋發現原來有自己人一直容許女朋友登入佢嘅WhatsApp. 一直監視住我哋個Group同其他對話，而我哋全不知情，嚴重侵犯我哋私隱，發現咗之後我哋根本唔夠膽再繼續溝通，就算見面傾，竟然唔係錄音就錄影，我見到一個最親嘅兄弟做到呢一步，我除咗嬲到唔識畀反應，我甚至會反思究竟我哋係咪真係對你咁差令到你會咁，我個人係內向，好多嘢唔識表達，但我好珍惜我哋嘅友誼，我想一班人一齊做歌，一班人一齊拍片，一班人一齊進步，咁先係對觀眾最好既回饋。TFK無辦法再行落去我好心痛，好唔開心，收埋咗自己一段時間，今次應該係我打得最多字嘅一次，我都唔想搞到咁，但我更唔想再繼續咁，對唔住各位，希望大家體諒。」

而阿奇都有留言畀肥仔：「一齊跌低，一齊企翻（返）起身，點都一齊。」另外有不少網民標註了肥蛙，叫她作出回應，亦有人留言指福正懦弱等。