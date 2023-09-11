專訪｜東東首拍劇同男友演情侶　唔似劇中癡心MK妹：我獨立好多

最初認識郭東彩（東東）這個女孩，是在Zpecial的《深夜告別練習》MV，她跟男主角焯嵐在深夜的香港踩板，觀眾大讚浪漫，也有不少留言讚東東靚女，可謂嶄露頭角。一年後，她參加《全民造星IV》，卻早早認清自己不是愛跳唱的女團人選，自薦入「死亡名單」提早淘汰。《造星IV》結束近兩年，東東再次亮相ViuTV，不過是以演員身份，回望當時的決定，她這刻又如何評價？

化妝：Tammy Au（@tammyau_makeup）

髮型：Taurus Lee（@tauruslee_）

服裝：HER（@ _her.official_）

鞋履：Camper（@camper）

場地：The Stadium bar & restaurant



東東近日參演《那年盛夏我們綻放如花》，飾演學生妹Crystal一角，以另一個身份重返ViuTV。（梁碧玲攝）

同男友分開Casting 非特登安排演情侶

東東近日參與ViuTV劇集《那年盛夏我們綻放如花》，來到結局篇，她是班上僅存的兩位女學生之一，劇集播放初期戲分不多，卻已成功吸引網民注意，說很期待東東的場口。由《深夜告別練習》開始，到簽公司、拍劇，東東都經常跟男朋友焯嵐情侶檔上陣，今次劇中兩人演活一對MK情侶Crystal與洪諾言，問到劇組是否一早屬於兩人演情侶，東東卻否認：「係先聯絡公司叫我哋去Casting，我哋係分開cast嘅，對手都係一個唔識嘅人。一開始好似冇指明我哋做情侶，去到Second casting嘅時候，我哋會有啲練習或者即場有啲嘢要我哋做，導演同導師再分配，覺得我哋適合咩角色就分配畀我哋，但最後都覺得我哋喺戲裡面係適合做情侶。」

東東是劇中唯一著長袖校服的女學生，她笑指是為了遮紋身。（電視截圖）

東東同男友焯嵐戲裡戲外都是一對，但她表示Casting是兩人是分開，劇組原本也沒有刻意安排他們演情侶。（劇照）

原來東東都曾Cast過邱彥筒（Marf）飾演的女主角楊悅盈，但最終還是獲分配Crystal一角，她形容角色對男朋友十分癡心，「佢講咩都會聽，只係想跟住佢，只要佢肯接受我、肯愛我就夠。」不過東東就表示現實中的自己獨立過Crystal好多，不喜歡跟隨人、亦很清楚自己想點。她自認性格較慢熱寡言，不認識她的人可能會認為她難以親近、不苟言笑，但純粹是覺得自己上鏡笑得不好看而已，「一有鏡頭影到我笑就好奇怪，有時我冇表情啲人會覺得我係咪有心事，但係我只係好正常嘅狀態。由細到大都係咁，成日俾人誤會，不過識落會覺得我原來OK。」

東東覺得自己上鏡笑得不好看，所以長期都Chok出Cool爆表情影相，也令人誤會她很難親近。

性格慢熱內向 靠男友助燃融入新環境

對慢熱的東東來說，同男朋友拍劇不但更易入戲，一個眼神已經知道有什麼需要配合或調節，而外向的焯嵐亦是她融入新環境的助燃劑，她說：「自己一個係難啲，佢係一個好好嘅助燃劑，同佢一齊係令我打開咗自己好多，我會觀察佢點樣同人相處，再應用返喺自己同其他人相處度。」講到兩人相識經過，也全靠焯嵐夠厚面皮，相識一個禮拜就拍拖了，「緣份令我哋走近，純粹喺朋友聚會佢見到我想認識我，之後就約咗出嚟食飯。（你算唔算難追？）我唔難追，感覺自己冇乜異性緣，大家都覺得我好難接近，所以冇乜男仔會想接近我。」

東東說男友焯嵐用一星期就追到自己，笑指自己本身異性緣差，而且覺得男友好正，所以好快一齊。（梁碧玲攝）

兩人拍拖之後，焯嵐教識東東踩板，而她當時根本沒想過踩板居然帶挈她這麼多工作機會，甚至因而被Kevinboy（KB）相中入行，「《深夜告別練習》嗰陣都未簽公司，係KB有次喺Social Media見到我係踩滑板，覺得女仔踩滑板仲有紋身好特別，想召集一班同佢好類似、鍾意玩、比較小眾又有自己想做嘅嘢嘅人，發掘佢哋會唔會有更加多機會。」東東坦言自己個性很「摺」和低調，以往從未想過要做藝人、見大場面，不過對於KB的邀請卻絲毫沒有猶豫，「Model公司咋嘛，都係影吓相，係估唔到會去埋其他平台。」

東東未入行已憑《深夜告別練習》MV的踩板女闖出名氣，MV至今有逾500萬觀看，而MV中她同樣與男朋友一對，但東東就說自己不會見厭對方，彼此相處像家人，很習慣對方存在。（MV截圖）

東東以往冇諗過做藝人，因自覺性格不適合，但收到KB邀請時卻又毫不猶豫，以為只是影下相。（梁碧玲攝）

無悔唔玩女團 日後繼續做Slasher唔放棄美甲師工作

所指的「其他平台」，便是參加真人騷《造星IV》，東東雖然早知自己不是唱歌跳舞的材料，卻欣然接受了這個挑戰，「我淨係會喺呢個世界生存一次，反正我本身貪玩底，咪試吓玩下其他嘢，增加自己嘅人生歷練。輸咗咪輸咗，我參加又唔係為咗啲咩，純粹想吸收經驗、睇多啲嘢。」去到節目的三十強階段，Fans愈儲愈多的東東卻表示自知非女團料子，自薦入「死亡名單」，留位給其他參加者追夢，問到兩年過去如何評價當日這個決定，東東說：「都覺得係啱，同埋冇後悔自己當初嘅決定。（唔鍾意唱歌跳舞，咁拍劇呢？）唔好話啱唔啱，係鍾唔鍾意，睇你會唔會好投入喺件事裡面，我都鍾意拍劇。」

東東在《造星IV》表現亮眼，但她無意做女團，即使兩年過去，她亦認為當日自薦淘汰是正確決定。（電視截圖）

拍《那年盛夏我們綻放如花》，對東東而言是好玩的體驗，其中一場與焯嵐互摑和掐頸的戲碼，她更形容是畢生難忘。不過對於會否全職做演員，目前身為「Slasher」（斜槓族）的東東，就指自己對事業方向從來都抱順其自然的心態，有機會就盡力做，「美甲、踩板、拍劇我都會做，有機會會想挑戰拍電影，任何類型都歡迎！」

十幾歲開始打工的東東，已很習慣身兼多職，目前會繼續幕前工作及美甲生意，更剛剛搬完舖準備再開張。（梁碧玲攝）

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