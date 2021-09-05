全民造星IV｜「港版LISA」東東型到爆　KB旗下但唔得老細歡心？

ViuTV王牌選秀節目《全民造星IV》集齊96強參賽者，淘汰戰本月1日正式開鑼，各人為爭奪女團出道名額誓使出渾身解數。96強名單公布後掀起大眾討論，當中現年21歲、輪廓深邃的美甲師郭東彩（東東）備受關注，原來她的個人IG已擁2.6萬粉絲，平日熱愛玩滑板的她早前被KB（Kelvin Boy／李健宏）簽約成為旗下模特兒，及後為樂隊Zpecial歌曲《深夜告別練習》擔任MV女主角，更有網民認為她身上有韓國女團BLACKPINK成員LISA的影子。



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日前東東在個人IG寫下參賽過程原來是個意外：「其實我都估唔到自己會參加，有一日醉醉地KB條友叫我參加當玩下攞下經驗！我口快快話OK，點知佢就真係幫我報咗名！我覺得玩下無所謂嘅～本身中（鍾）意挑戰同埋刺激嘅事情，講真我淨係識踩板大叫，唔試都唔知自己可以係咁多人面前唱歌跳舞！以前會覺得好X，而家係I don’t give a fxxk la，真係衝破咗好多心理關口，反正人生得一次，今日唔知聽日事！試咗先囉，瞓落棺材嗰下起碼好似無咁悶呀！最後都要多謝你地無條件為我付出咁多又係咁鼓勵我！」老闆KB隨即留言指東東大膽：「希望花姐有機會幫我報仇！留佢喺度折磨下佢！呢個係最好懲罰！」

全民造星IV｜1文睇晒96位參賽者 花姐望女團承繼MIRROR叫FLOWER?