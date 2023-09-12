張天賦自認冇身材唔敢拍內褲廣告　力證新歌MV冇真鍚 :冇嘅

歌手張天賦（MC）除了在歌唱圈深受歡迎之外，其亦是時尚圈的寵兒。今（12日）他就獲知名品牌邀請出席開幕活動，現場有不少「賦二代」一早到場支持，場面墟冚。而在接受訪問時，他就笑言因身材不夠好，所以未有信心接拍內褲廣告，又透露目前正為澳門演唱會加緊練習中。

現場有不少「賦二代」一早到場支持。（蘇國豪攝）

以黑色牛仔look，梳着旁分油頭現身的MC相當帥氣，在店內參觀的時候，其不時展現笑容，又拿着衣服拍照，非常親切可愛。在接受訪問的時候，問到為何不接拍內褲廣告，他就笑言：「我覺得買底褲一定要身材好啦！（你冇咩？）我身材唔係好好啦！（開嚟睇吓）開嚟睇吓，我做咗啦。（有冇操肌？）有興趣玩過一兩次好辛苦，所以決定專注音樂上面。（如果操完有肌肉，會唔會接拍內褲廣告？）操到梗係會濫用呢個優勢，奈何未得。」

MC相當帥氣。（梁碧玲攝）

而MC近來被指臉部瘦削不少，原來是因為：「因為前排，我覺得係關剝咗四隻智慧齒事，好似真係削咗囉塊面。（點解儲埋一次過先剝？）其實一路都有呢個問題㗎啦，後尾睇牙醫牙醫就話打橫生喎，長痛不如短痛。（牙醫認唔認得你？）牙醫認得我㗎，（有冇大力啲？）冇，都溫柔嘅。（男定女？）男仔嚟嘅（唔搵許廷鏗？）咁啱係相熟嘅，經理人介紹嘅。」又揚言因剝牙關係的確吃少了東西。

MC笑得好開心。（梁碧玲攝）

另外，提到即將在下月赴澳門開演唱會，現階段準備如何時，他就表示：「啱啱完成咗一次嘅綵排都記得一啲step，都要繼續排。（會有咩驚喜送給澳門粉絲？）我坦白講自己回顧過一次喺香港嗰幾場，我都好滿意個rundown，希望可以去到澳門可以keep到一樣嘅水準，甚至乎超出水準。（上一次香港場有壓力甩漏）直頭係非常之緊張，同埋係我第一次喺台上面感受唔到enjoy，希望今次吸收到上次嘅經驗，今次可以純熟啲。」而因為最近有推出新歌關係，所以除了排舞之外，他亦加緊練習新歌。

MC自認身材不，所以未有信心接拍內褲廣告。（梁碧玲攝）

二人有互follow IG。（影片截圖）

提到新歌《與我無關》在台灣拍攝，而女主角就找來當地新生代女神詹子萱擔任女主角，問到二人有沒有互留聯繫成為朋友呢？他二話不說：「我哋有follow IG，其他就冇咩特別。（好似有咀戲喎有冇錫到？）冇嘅，但都牽動到一個浪潮，多謝fans們咁緊張我。（驚你蝕底）唔會㗎佢哋講吓咋。（期待下一個MV有真錫戲？）好睇個故事嘅需要，假設呢個故事係非常之需要嘅話，咁我覺得起無可避免。（搵男仔錫呢？）其實公司提過好多次整個BL嘅MV。（最想錫邊個？）其實我可係獻出過我嘅螢幕初吻，男仔嚟講。曾經有一段係我同Jeffrey拍嘅影片有錫過，其實Jeffrey我都錫過，我都冇咩目標啦！」

最後他提到在台灣拍攝MV時吃了很多美食，但就沒有時間到處去玩樂，又揚言現階段未有計劃留台灣發展，但希望自己的歌會受更多人喜歡。

黑色牛仔look梳着旁分油頭現身，相當帥氣。（蘇國豪攝）