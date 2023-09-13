華莎被控公然猥褻後又惹爭議「校服造型」遭家長團體投訴：沒反省

南韓女團MAMAMOO成員華莎5月在大學校園演出時，因大尺度舞蹈動作，遭學生家長人權保護聯合會以「公然猥褻」罪嫌告發，她在8月底被警方傳喚調查，之後將決定是否移送檢方。不料她近日又因登上綜藝節目《認識的哥哥》時，因穿著改造的性感校服，再度引起爭議，對此，學生家長人權保護聯合會代表發出了聲明。



學生家長人權保護聯合會代表11日對外表示「華莎做出了與公演編舞毫無相關行為，這是公告猥褻罪，我雖然不在現場，在隨著影片在網路上擴散，我也在非自願地看到了影片，感受到了羞恥感」，指出除了她也有許多人有一樣的感受，接著補充「表演也要根據場所與觀眾而做出相對應的改變，在沒人可以預想到的狀況下，做出讓人意外的舉動，我認為跟恐攻沒兩樣」。

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被問到華莎公開表示因為這次事件，遭受酸民出征而感到痛苦一事，代表則回應「那為什麼不對大眾因為她而受到傷害的部分負起責任？看到華莎沒有反省的模樣讓人不知所措，不提一句本人做出的行為，卻只苦訴因惡評受到的傷害，新歌也是一樣，又穿著那樣的校服表演，看來真的沒有自重的意思」，批評了華莎這次在節目上的穿著。

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