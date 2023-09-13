Phoebus狠飛張天穎疑暗撻Alice許寶恆　Jaime長文暗示五年情傷

ViuTV力捧小花許寶恆（Alice）有「翻版朱茵」之稱，過往曾被傳介入MIRROR柳應廷與舊愛Kelly的戀情，近日她又被傳再做第三者，有報道指Alice去台灣拍攝《P1X3L 5G上台計劃》期間，與本身跟張天穎（Jaime）拍拖五年的P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）撻著，硬撬對方，Jaime遭狠飛後，更嬲爆Unfollow二人。



吳啟洋Phoebus和張天穎Jaime入行前已經拍拖。（IG圖片）

《全民造星II》冠軍Phoebus與參加《冤枉新秀訓練營》入行的Jaime拍拖多年，早期經常放閃，當Phoebus奪冠後更貼背影圖說女友是自己最鳴謝的人，但兩人出道後都有共識低調處理感情。近日有報道就指，早前Phoebus去台灣拍攝ViuTV《P1X3L 5G上台計劃》期間，跟同行的Alice在異地日久生情，難抵女方投懷送抱的攻勢，暗暗撻著。

報道指Alice與Phoebus在台灣拍《P1X3L 5G上台計劃》逾月，因而撻著，節目還有P1X3L的葉振弘Marco、歐鎮灝George、鍾卓穎Ash、何洛瑤Sica以及楊安妮WinWin。（IG@huii_alice）

Alice明知Phoebus有男友，仍然採取超主動攻勢，成功搶走對方！（IG@phoebus_ng）

Phoebus和Alice 5月拍跳舞片，Jaime當時仍對兩人關係不知情。（IG@phoebus_ng）

報道指Jaime本來毫不知情，還以為二人只是朋友，更曾讚好二人的跳舞片，但Phoebus從台灣回港後，對Jaime十分冷淡，最終更提出分手，狠飛Jaime。上月中，Jaime曾在社交平台吐心聲，雖然冇講明情傷，但就表示：「這陣子的確正在消化一些不愉快的經歷」，承認自己從小很怕要人擔心，對身邊人總是報喜不報憂，慶幸有女團Beanies的隊友陪伴自己走出傷痛，寫下：「令我暫時忘記自己的痛楚 甚至重新明白了被人珍惜/重視的感覺。」

Jaime於上月中撰文承認自己近日正消化不愉快經歷，疑似受情傷。（IG@jaime_ctw）

此外，被背叛的Jaime被發現已Unfollow舊愛Phoebus以及情敵Alice，但兩人則仍有Follow Jaime。

Jaime早前現身YouTuber Kitling的節目，大談失戀經歷。（IG@jaime_ctw）

Alice憑《全民造星IV》入行，節目拍攝期間，導師MIRROR柳應廷有如「組爸」般照顧她們，幫一眾女參賽者排練，有指當時Alice已放生電，而最終Jer與拍拖多年的女友Kelly分手，外間都推斷Alice的介入就是主因，不過Alice就矢口否認，並表示：「全部傳聞都係假嘅，同Jer只係導師同學生，比賽之後就冇再見過面。（冇私下聯絡？）直情係冇囉，得之前喺工作群組有聯絡，私底下完全冇囉！」