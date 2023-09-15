Amber Heard被舊愛Elon Musk公開私密照　性感Cosplay人氣角色

荷李活女星安芭赫德（Amber Heard）為Tesla執行長Elon Musk執行長前女友，而Elon Musk的生活傳記12日正式出版，當中透露他與安芭赫德交往時曾要對方Cosplay射擊遊戲「鬥陣特攻（Overwatch）」中的人氣成員「慈悲（Mercy）」，內容經媒體報導後，Elon Musk不僅在社群上認證「她確實扮成慈悲」，大讚「那真的太棒了」，還加碼送上安芭赫德Cosplay「慈悲」的照片，已有千萬人瀏覽。



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