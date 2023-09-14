水行俠2｜兄弟情成故事主軸　導演溫子仁揭Amber Heard戲份剩幾多

DC年度重點大片《水行俠：失落王國》（Aquaman and the Lost Kingdom）將接續前集，繼續展開「水行俠」亞瑟古雷（Arthur Curry）的冒險，前一集女主角安芭赫德（Amber Heard）雖然還會演出，不過DC前總裁濱田已經正式她戲份不多，如今導演溫子仁也再度證實此事。



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根據《Entertainment Weekly》最新訪問指出，溫子仁再次強調安芭赫德的戲份不多，但這是一開始就決定好的事：「我總是一開始就跟許多人講述這件事，第一部「水行俠」是亞瑟與梅拉的旅程，第二部則是亞瑟與歐姆（Orm ），第一部是浪漫動作冒險電影，第二步則是兄弟動作冒險電影」，表明這是他從一開始就這樣想，至於負面新聞纏身的安芭赫德戲份到底有多少，溫子仁則未說太多。

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溫子仁也另在《Comicbook.com》解釋「水行俠」一直是獨立發展的電影，不與其他DC宇宙有過多連結，「這一直是我們的方向，他就活在自己的世界，而我們在『水行俠失落王國』也是這樣如法泡製」，並提到許多人都喜歡積遜莫瑪（Jason Momoa）扮演的水行俠，也喜歡海底世界的動作場面，「我們勢必要將本片能更上一層樓，也在不停擴展這個世界」，溫子仁更開心表示苦苦經營多年，總算電影終於能問世，「希望能讓大家看看我們這些年到底在忙些什麼」。

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