唯一馬桶被廁紙封住　肚痛學生問點算？網民獻計：問Amber Heard

人有三急時見到廁所馬桶變成這個模樣，怎麼辦？外國1名學生肚痛便急時遇到「二選一」難題，他指學校洗手間唯一開放的廁格馬桶，竟被大量廁紙圍着，導致難以坐下便溺，急問應該撕走廁紙，抑或直接坐下解決。該名學生不知如何是好之際，幸得母親幫助及時接走，相信送往其他洗手間「解決」，



事件引來大批網民討論，不少人認為如果遇上同類情況，直接在地下解決都無可厚非，亦有網民笑言應向男星Johnny Depp的前妻Amber Heard尋求建議，暗諷她當年疑在床上便溺一事。



樓主在學校肚痛，發現唯一一個開放的馬桶早被大量廁紙封住，不少網民認為可以在地下直接解決。（Reddit討論區圖片）

這位「在線等」的心急學生在「Reddit討論區」圖文並茂指出，由於自己在學校內感到肚痛，所以打算前往洗手間解決生理需要，詎料進入唯一一個開放的廁格時，發現整個馬桶早被大量廁紙封住，樓主即時拍下照片，問應該撕走廁紙，抑或直接坐下解決？

馬桶被廁紙包裹成這個狀況，有機會是有人做惡作劇，或許已用光或用掉大部分廁紙，樓主未有進一步說明，但相信他及時向母親求助，最終被接走送往其他洗手間「解決」。

有網民笑言如果遇到類似情況，應該詢問男星Johnny Depp的前妻Amber Heard，相信她會有建議，暗諷對方當年疑在床上便溺一事。（資料圖片）

事件引來不少網民留言討論，有人形容圖中馬桶猶如木乃伊，直斥惡作劇者太過份。大部網民則同意因「情況緊急」，直接在地上解決是無辦法中的辦法。當中有人笑言應該詢問男星Johnny Depp的前妻Amber Heard，相信她會有建議，暗諷對方當年疑在床上便溺。不過亦有網民「突破盲點」，質疑樓主有時間拍照和把相片上載至討論區，相信情況並非緊急，甚至懷疑包裹馬桶是他的「傑作」，但樓主強調是及時被母親接走，照片是事後上載。