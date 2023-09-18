你好我的大夫｜吳偉豪被指力捧成陳豪馬明接班人：唔敢接受呢個名

無綫劇《你好，我的大夫》演員蔡思貝、何廣沛、吳偉豪、游嘉欣、孔德賢、陳嘉慧等現身劇集宣傳活動，眾人在台上挑戰執藥，謝雪心（心姐）擔任評判，Deep V的蔡思貝攞起個秤時似模似樣教大家秤藥，其父母和愛犬都有現身撐場。

一眾《你好，我的大夫》演員現身劇集宣傳。（梁碧玲攝）

眾演員當眾執藥。（梁碧玲攝）

吳偉豪（Ricco）接受《香港01》訪問，講到劇中與陳嘉慧組CP，又被對方潑水，他說好彩拍潑水時一Take過冇NG，好有成功感。講到正骨「探肛」一幕，Ricco笑稱拍的時候不尷尬，反而剪接完比較尷尬和好笑。

蔡思貝以Deep V西裝上陣，更當場教用秤執藥。（梁碧玲攝）

被問會否希望繼《愛回家之開心速遞》的朱凌凌後多一個代表作，Ricco表示：「我每一次拍每一套劇都希望成為代表作，我都花好多心思做好每一個角色，希望觀眾接受我哋呢一Pair同埋呢一個角色。」今日有報道指他是TVB新一代力捧小生，成為陳豪、馬國明接班人，他聽罷即「嘩！」了出來，謙虛說：「呢個我就唔敢承認，希望自己刷出一片天，行出自己嘅一條路。（但都好開心有人咁講？）當然開心，但係唔敢接受呢個名稱，我有好大距離同進步空間。」

吳偉豪不敢認是陳豪、馬明接班人。（梁碧玲攝）

很多粉絲找吳偉豪集郵，大讚他靚仔。（梁碧玲攝）

早前其父親吳大強驚喜客串《愛回家》，過完戲癮後表示想挑戰奸角，但目前仍是演戲初哥，問Ricco會否教這位「新人」做戲，他說：「我都試過係新人，其實我都Keep住學習嘅心，相信我阿爸都係，如果阿爸嘗試演奸角完全冇問題，每個演員都會有第一次，睇吓點樣拿捏。（你有冇做過奸角）我都未，我都想，可能阿爸睇完我訪問話過想做奸角，佢同我一樣有咁嘅心。」

上年奪得「飛躍進步男藝員」的吳偉豪，被問有冇信心憑新劇再攞獎，他說睇觀眾反應和公司安排。（梁碧玲攝）