53歲鍾麗緹出道30周年戴后冠憶往事　穿低胸裝狀態好網民激讚

「凍齡女神」鍾麗緹（christy)在19日迎來53歲生日，同時亦是她出道第30周年，其在社交網站上貼一段戴上后冠的影片，回憶起從當選國際華裔小姐冠軍後出道的心路歷程，不少網民眼見其依舊保養得宜都讚不絕口，紛紛揚言歳月從不敗美人。

當選國際華裔小姐冠軍後出道。（影片截圖）

1993年當選華姐冠軍後的鍾麗緹，隨後就進入娛樂圈發展，專注在電影事業上，接拍的電影《第六感奇緣之人魚傳說》飾演小美令她走紅，還有因多次參演周星馳（星爺）的電影，如《九品芝麻官之白面包青天》、《破壞之王》、《食神》等，令觀眾留下深刻印象，是90年代大家追捧的女神之一。

參演多部電影演出。（影片截圖）

多年過後現年53歲的她保養得宜，外貌與身材沒有太大變化，狀態依舊非常好。在上貼的影片中，可見其身穿低胸晚裝並戴上后冠，非常漂亮，五官精緻，皮膚白皙且手臂纖瘦，完全看不出己是三女之母，依然有少女感不輸時下年輕女明星。她留言表示：「53歳，我依舊很勇敢。今年我也出道30周年啦！一路走來，很幸運給大家帶來了一些難忘的角色，也很感恩你們一直以來的支持與陪伴，我真的很幸福，希望姊妹們不管是哪個年齡段的你，都要好好的愛自己，勇敢的做自己。」不少網民知道她原來己出道30年了都好驚訝，驚嘆她依舊沒有太大改變，依然還是很漂亮，揚言歲月根本沒有在她的臉上留下痕跡。

53歲依然好靚。（影片截圖）