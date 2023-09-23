聰明鎮｜梁詠琪擔正伊藤潤二改編台劇5大賣點　神還原富江超恐怖

伊藤潤二是日本有名的恐怖漫畫家，其《富江》系列讓許多驚悚漫畫迷追捧。這次臺灣將伊藤潤二《富江》、《魔之碎片》、《雙一恣意的詛咒》、《蛞蝓少女》、《血玉樹》、《至死不渝的愛》及《人頭氣球》裡的原型改寫，創作出的一部電影《聰明鎮》，將由梁詠琪與陳妍霏兩人聯合演出，另外還有小S的女兒許曦文飾演『蛞蝓少女』，超值得一看！



【相關圖輯】梁詠琪入行前長髮少女照曝光「外貌至今零變化」粉絲：太誇張（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

《聰明鎮》講述一名單親媽媽帶著大學落榜的女兒搬到了一個升學率比較高的小鎮，希望可以讓女兒繼續升學。這一座神秘的小鎮有著催化欲望的神秘魔力，接著不明事件一宗一宗發生，讓這一座小鎮的秘密慢慢浮現。現在要為大家講解《聰明鎮》的5大看點。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

一、改編自伊藤潤二漫畫

伊藤潤二有多部經典作品，而這一次的聰明鎮劇集包含了多部伊藤潤二的作品，其中就有《富江》、《蛞蝓少女》、《血玉樹》、《人頭氣球》等等作品。這一部長達 450 分鐘的集結了伊藤潤二這 30 年來的所有恐怖精華。值得一提的是，這一部劇集由伊藤潤二親自參與角色與概念的設計，也親自監製，目的就是要完整還原漫畫的精髓。

二、融合了30年的恐怖精華

《聰明鎮》一共有10集，每一集長達45分鐘，將多個出現在伊藤潤二筆下的經典人物與劇情呈現其中。不管是那從迷霧裡走出來的俊美少年，還是那嘴角總掛著微笑的甜美少女，都是讓伊藤潤二的粉絲們所熟悉的，也能在劇集裡找到的經典元素。

【相關圖輯】7套必睇懸疑台劇 梁詠琪《聰明鎮》撼前度鄭伊健《百萬人推理》（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

三、小S女兒許曦文演活『蛞蝓少女』

而讓人最感到驚豔的是，小S的大女兒許曦文擔當了其中一個詭異角色，成功帶出『蛞蝓少女』的那份噁心感。單看形象照片就讓人起了雞皮疙瘩。『蛞蝓少女』可說是一個很噁心的角色，伊藤潤二將蛞蝓與舌頭二合為一，其實是用來暗喻人類對於大自然、對於食物的無知。在原著漫畫裡的女主角最害怕的生物就是蛞蝓，結果她的舌頭就變成了蛞蝓那般。蛞蝓最怕的東西就是鹽，結果女主的父母以鹽浴來為她治病。結果，女子沒有被救回，因為她的身體都消失了，只剩下頭部，其舌頭則變形成為蛞蝓那樣的有殼的蝸居生物。

【圖輯】點圖放大看更多小S大女兒Elly許曦文IG靚相👇👇👇

+ 15

四、神還原『雙頭富江』

富江在伊藤潤二的漫畫系列裡可說是經典的角色，看過這個漫畫系列的朋友們相信會為富江給吸引。川上富江有一頭烏黑亮麗的直長髮，加上那空靈的表情，經常都讓男子對她神魂顛倒。看似溫柔體貼的她，其實是一個非常殘暴的妖怪。只要曾經與富江交往的男子，都會被她蠱惑而遭受殘害。富江最神奇的一點就是擁有不死之身，不管如何『殺死』她，最後她的細胞還是能再生，新的富江再次出現。而擔任雙頭富江這個角色的演員是鄭煒齡，並由《紅衣小女孩》的化妝師添加另一個頭，看了劇照會覺得很詭異，但是又忍不住想要一直看的感覺，讓許多網友非常期待！

【圖輯】點圖放大看更多梁詠琪IG分享的近照👇👇👇

+ 10

五、梁詠琪第一次參演台劇

梁詠琪在多年前以電影《心動》奪下了金馬獎最佳女主角提名，加上曾經出多多張膾炙人口的唱片專輯，雖然曾經出演多部電影，但卻是第一次參與台劇，而且一來就是懸疑驚悚劇，這是一個非常大的嘗試，也是梁詠琪想要擴大的戲路，所以她也非常期待參與演出。在劇裡，她飾演一名瘋狂的單親媽媽，一心想要替由陳妍霏飾演的女兒考上一所好學校。為了女兒可以捨棄一切，換取讓女兒前去一所好學校求學的機會。

這一部劇集即將在今年內上架播出，相信這首部以中文呈現的伊藤潤二劇集，會引起許多漫畫迷的追捧！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】