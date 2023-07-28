林嘉欣離婚｜袁劍偉曾涉抄襲連累梁詠琪　本土創作人曬對比圖做證

【林嘉欣袁劍偉離婚】44歲金馬影后林嘉欣今（28）日凌晨透過IG發文，宣布與結婚13年香港導演袁劍偉離婚，袁劍偉執導過多部電影、MV，但在今年3月，竟因執導梁詠琪歌曲〈停一停·心呼吸〉新歌MV被控抄襲，讓該MV被下架。



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社交平台帳號「Chloe Wong」、「Chloeography Project」在今年3月發出一份聲明，指控梁詠琪主唱歌曲〈停一停·心呼吸〉MV涉嫌抄襲：「就心呼吸有限公司 Pause & Breathe Limited 於2023年3月22日發布的音樂錄像〈停一停·心呼吸〉（主唱：梁詠琪，錄像導演：袁劍偉） 中出現的視覺影像及其相關的公開宣傳圖像等，不論其拍攝地方、道具使用及演員等所構成的整體影像，皆跟我們團隊 2018年流動舞蹈劇場作品「遙遙之城 Maybe Tomorrow」的多個演出宣傳影像畫面及相片都高度相似，部分畫面的相似度更高達九成，這樣的情況存在嚴重侵犯藝術創作知識產權，及嚴重損害創作人所守護及尊重藝術原創性的原則！」袁劍偉當時表示有看過被指抄襲作品，但否認抄襲。

不過該聲明貼文附上13張兩段影片的對比圖作為證據，強調袁劍偉確有抄襲：「釐清藝術創作的原創性及影像概念的擁有權極為重要及迫切，這件公然抄襲事件的惡劣影響不限於本創作團隊，更是影響香港藝術家於世界文化藝術交流平台的國際聲譽！」

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隨後〈停一停·心呼吸〉官方則回應：「我們注意到昨晚（2023年3月27日）由Chloeography Project創作團隊在其FACEBOOK發佈的一則嚴正聲明，心呼吸團隊已經即時把有關音樂錄像下架，並正在全力跟各方了解事件，感謝各方的關注！」

袁劍偉於2010年6月與藝人林嘉欣結婚，他早在1990年就為郭富城、草蜢、黎明、關淑怡等多位香港巨星執導MV，更在2016年執導《暗色天堂》，為妻子林嘉欣角逐各大影后獎項，並於2020年推出驚悚電影《死因無可疑》，繼續與妻子林嘉欣合作，未料2023年推出的新MV爆發抄襲還被下架，為他的事業蒙上污點。

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