鄧紫棋因舊公司害怕翻唱　哽咽落淚︰我有很多年的不自信

9年前鄧紫棋（G.E.M.)參加內地音樂節目《我是歌手2》大受歡迎，憑着出色音感及高音翻唱多位歌手作品大受好評，令她成功打開內地市場。沒想到正因為早年這些經歷，令她近年對翻唱失去了自信心，皆因自覺是前公司的製作團隊改編才令她有好成績，而非自己的能力，所以內心一直有個心魔，害怕很多翻唱沒辦法做到最好。

2014年參加《我是歌手2》大受歡迎 。（影片截圖）

近日在內地綜藝節目《時光音樂會》上，鄧紫棋提到來此節目前有所猶豫，擔心翻唱他人歌曲時無法唱到最好，因為內心一直存在着一個心魔，她哽咽表示：「對於我來說那個心魔，比較多的是在於我15歲就簽給了我前經紀人跟我的前製作人。所以有很長一段時間，我是真的覺得，只有他們為我做的音樂，他們幫我做的改編才是好的，我沒辦法去唱翻唱。」而前公司的製作團隊確實為她翻唱他人歌曲時，進行的音樂改編非常成功，在《我是歌手2》中，她所參演的歌曲都是前製作人重新編曲，《存在》、《如果沒有你》、《喜歡你》等，大受好評。

前公司的製作人幫她改編。（影片截圖）

鄧紫棋講到喊。（影片截圖）

正因為前公司的改編太成功，令她一度失去自信，認為成功並非是自己能力：「伴隨着我有很多年的不自信，其實大家是不知道的，就是大家可能看到台上面的鄧紫棋很有自信，但是其實每一次我上台做的每個動作，我在底下都要演很多遍，我覺得我自己唱歌的時候，其實我是一點都不特別，所以一開始傑哥（張傑）問我來不來這個節目時候，我當時覺得要唱太多翻唱的歌曲了，我不行。」所以在2019年與前公司解約後，她就重新出發鮮少翻唱，多集中在自己創作的音樂上，同樣獲得大家支持。不少喜歡鄧紫棋音樂的網民聽到原因後都紛紛留言給予安慰，叫她一定要自信起來，因為只有鄧紫棋才可以超越鄧紫棋。

近年鮮少翻唱因為有心魔。（影片截圖）