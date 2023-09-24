Alton@MIRROR後援會剛舉行盛大生日展　Admin突宣布難抵攻擊解散

MIRROR成員王智德（Alton）幾日前過完34歲生日，由一班蛋白粉（Alton粉絲名）組成的後援會Alton Wong International Fan Club (Hong Kong)為他舉行了盛大展覽，不過今日（24/9）後援會Admin Team就突然宣布因無法再接受「無休止的嘲弄、背叛、抹黑甚至攻擊」等精神折磨而解散！



Fan Club Admin Team發布解散公告，內文提到組建的初衷是想貢獻自己的力量去協助Alton得到最大的支持，處理繁重應援工作，但即使他們已用盡全力，應援安排表現及部分安排仍未能盡如人意，Admin說：「每次盡力聆聽意見、嘗試檢討、尋求不同方法改善，得到的卻是更多謾罵，亦讓我們認為不論以任何方法去處理現狀都是徒勞無功。」

Alton早前親臨生日展覽，獲大批「蛋白粉」應援。（資料圖片/林得懿攝）

他們表示從8月初至今都經歷著無休止的嘲弄、背叛、抹黑甚至攻擊，但仍因為想完成生日應援的重大任務而忍受巨大壓力，不想辜負Alton及大眾的期望，不過Admin Team又表示：「現在已來到生日應援的尾聲，Admin Team已無法繼續承受此等精神折磨。面對無理指控及歪曲事實而作出的回應無法得到大家的信任；面對網絡攻擊卻因角色問題無法反擊，只能默默承受；昔日熱衷幫忙的helper公開割席、洩漏內部資訊；生日展覽商討過程被公開並用作指罵原因等，實在令團隊痛心疾首，無以名狀。

Admin Team宣布待完成最後一個生日慈善項目後正式解散，Fan Club亦會解散。（IG@altonwong.hkfc）

我們和大家一樣只是普通人，會驚慌、會難過、會失望，甚至絕望，最近發生的種種，已經為團隊各成員帶來無法修復的傷害，身心受創，更影響到正職、家人及身邊朋友。為了團隊成員的精神健康、Alton的未來發展、蛋白粉圈的風氣，團隊只能懷著沉重的心情，在此正式向蛋白粉宣佈：Alton Wong International Fan Club - Admin Team將於2023年9月30日完成最後一個生日慈善項目後正式解散，AWIFC亦會相應停止營運。」

Alton Fan Club Admin Team解散公告。（IG@altonwong.hkfc）

Admin表示若有任何蛋白粉有意組建新團隊，可以與他們聯絡，另外又交代剩餘的營運費用如何處理等等。有蛋白粉感謝團隊的付出，叫他們無需理會批評；但亦有人指幾日時間根本不足以籌組新Admin Team及完成交接，指他們突然就宣布解散，未免不負責任，亦會影響到Alton。