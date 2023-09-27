愛回家｜陳浚霆超體貼私下密密傾勁曖昧　古佩玲：係好sweet嘅人

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》今日（27日）舉行「開心迎中秋」宣傳活動，其中緋聞情侶「風神CP」陳浚霆同古佩玲成為全場焦點，事緣兩人早前赴廣州宣傳時，被網民捕捉到台上台下都十分親密，對此，他們在接受《香港01》訪問時就笑言只是投契朋友，但在訪問期間，二人不時互望，眼裏充滿愛，態度曖昧。

「風神CP」好受歡迎。（影片截圖）

早前《愛回家》劇組赴廣州宣傳，陳浚霆同古佩玲在活動現場被網民捕捉到台上台下都十分親密，甚至在背後「玩拖手仔」，視旁人如無物。對此，陳浚霆在接受訪問時就表示：「因為佢最後一個上台，我最近台扶一扶佢。」而在旁的古佩玲就附和：「我係一個非常容易受傷嘅女人，我日日幾乎唔小心跌親仆親。」所以作為好朋友的他就攙扶幫忙。

廣州宣傳時十分親密。（網上圖片）

雖然他們強調只是好朋友關係，但問到二人有沒有發展機會時，二人顯得相當尷尬，但就留有空間，而陳浚霆更似乎甚為了解女方：「佢係我見過最論盡嘅女藝員，受傷同埋漏低啲嘢，咁我開始有個習慣，佢離開咗個崗位我就會望吓嗰個場景有冇嘢漏低。」相當體貼。

二人成為焦點。（葉志明攝）

男方如此關懷體貼，古佩玲都讚不絕口：「因為佢就係同風少一樣，係一個好sweet嘅人，會take care大家。」而二人私下亦頻有互動，更互相分享小朋友照片，直言都喜歡小朋友。

大家講得開心。（葉志明攝）

不時甜蜜互望的他們，問到覺得對方為人如何時，古佩玲就表示：「我覺得女仔都係鍾意一個好sweet嘅男朋友，我覺得呢個係所有女仔嘅夢想。（好暖男？）係呀！佢會記得係邊啲嘢，譬如我好容易仆親，佢都會記得。」言語間曖昧十足。在旁的他聽後都忍不住表示：「咁啱我好鍾意take care人，難得投契傾得埋，唔需要特別創造一啲話題。」又大讚女方是一個善良的女生，所以要受保護。最後問到用一句說話形容對方，二人連答案都是一樣，雙雙表示：「面臨絕種嘅類型。」

受訪時曖昧十足。（葉志明攝）