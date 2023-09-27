愛回家｜周嘉洛拒約陳瀅慶中秋　被批演戲有金城安影子：我盡量改

TVB處境劇《愛回家之開心速遞》今日（27日）舉行「開心迎中秋」宣傳活動，一眾主要演員均有出席，大家玩遊戲時相當認真，現場歡呼聲不斷。而在接受《香港01》訪問時，周嘉洛就強調不會相約緋聞女友陳瀅慶祝中秋，揚言會同家人吃晚飯慶祝。

大家玩遊戲 。（葉志明攝）

中秋佳節將至，在問到會否相約緋聞女友陳瀅慶祝時，周嘉洛就表示：「唔會，朋友好少一齊過中秋。」強調入行後工作比較忙碌，比較珍惜與家人共聚，會與家人吃晚飯慶祝。

而提到劇組日前赴廣州宣傳，吸引不少民眾捧場支持，吳偉豪都表示好震撼：「由落車嗰一刻到上番車走都仲係好誇張，我覺得廣州朋友們比香港更加熱情。」在旁的周嘉洛更用地動山搖來形容：「可能少機會見到。」續問到綜藝節目《約埋班friend去旅行》深受歡迎，有沒有續集時，周嘉洛就揚言：「有㗎Plan緊。（會想去邊？）如果有續集希望多啲集數，因為我哋有好多內容，導演都話好辛苦，要扔好多嘢，希望同唔同朋友去，可以同Ricco (吳偉豪）有個《愛回家》版。」強調可以去遠一些的地方，嘗試不同的挑戰。

周嘉洛表示中秋會與家人度過。（葉志明攝）

另外，有報道指他們二人被力捧是馬國明、陳豪接班人，對此他們不敢當，吳偉豪更表示：「唔敢接受呢個稱號。我最近同馬明開工覺得佢140分。佢係一個好好嘅榜樣，佢有一種好輕鬆自如態度，佢同任何對手都可以傾到兩句，我覺得好犀利，因為咁樣會令到你嘅對手會舒服，咁先可以喺鏡頭上呈現一啲火花。」而周嘉洛對陳豪亦有讚無彈：「我個人好欣賞佢成個品德，佢做人做事做戲所有嘢都好好。」

二人對於日前赴廣州宣傳時的畫面，大表震撼。（葉志明攝）

最後講到有網民指演戲擺脫不了金城安的影子，對此周嘉洛亦坦承會改進：「我都批評自己呢一點，我盡量改善。好多時拍咗咁耐金城安有時有啲盲點我睇唔到，俾啲時間我希望可以改到。」