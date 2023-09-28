劉德華現身宣傳辦公室各樓層逼爆人　瞬間變簽名會超震撼

由影帝劉德華、內地男星黃軒、張涵予等主演的電影《莫斯科行動》即將上映。近日，他們一行人就現身新浪公司作宣傳，不少工作人員擠滿樓層連樓梯亦滿是人，他們大部份都只為見劉德華，現場瞬間變了簽售會現場般，畫面相當震撼。

劉德華主演的《莫斯科行動》即將上映。（《莫斯科行動》微博圖片）

眼見網上曝光的畫面可見，新浪各大樓層都擠滿人，就連樓梯都擠滿不少人，一眼望去人山人海，畫面相當誇張。而他們幾乎都只為見劉德華一面，當他出現各樓層的時候，大家已經急不及待拿出相機拍攝及遞出手上拿着的海報望可得到他簽名，而他亦相當親民不斷揮手同大家打招呼，又不時停下來同大家合照及簽名，現場瞬間變了簽售會似的，大家好像忘記了有其他演員在場，不得不說他的人氣相當高企。

樓梯都擠滿人。（微博圖片）

每次有影視作品推出，不少主演都會來新浪作宣傳，但絕對沒有劉德華是次般震撼，連在場的工作人員都忍不住在社交網站發文表示：「同事都瘋了」、「古友替父從軍，今有替父追星」等，震撼畫面令不少人都印象深刻。

現場變了簽售會似的。（影片截圖）

另外，為電影四出路演的劉德華，在其中一站獲影迷告白，同時亦是其歌迷，詢問其最近有沒有開演唱會的計劃，而他就二話不說：「當然會有啊！但可能就明年年中吧！7月，到時候就所有的那個大家都要去看。」令在場的大家相當開心。而翻查資料得知，其從2020年因疫情關係至今已有4年沒有開演唱會，去年開的「把我唱給你聽」亦只是線上開唱而已，所以他預告明年開唱，大家非常期待 。

劉德華表示明年可能開演唱會。（影片截圖）