楊冪巴黎時裝周玩低調慘輸　Baby「紅」爆現身生圖無得頂

人氣女星楊冪、Angelababy(楊穎）近日齊齊受品牌邀請參加巴黎時裝周，因此吸引不少網民關注她們的穿搭表現，將如何閃耀巴黎，而後者暫時率先搶足眼球，其因身穿一襲露肩紅色長裙，高貴又性感，屢屢登上熱搜，相當厲害。

Angelababy﹑楊冪齊齊現身巴黎時裝周。（楊穎微博圖片﹑楊冪微博圖片）

在上海機場出發前往巴黎時裝周時，Angelababy已經自信心十足，全程素顏上陣，獲得不少網民激讚，更期待她的美能在巴黎大殺四方。果不然其沒有令大家失望，身穿一襲露肩又露腿的紅色長裙現身，相當漂亮。

而在時裝周場地有不少網民聚集，在他們零修圖的鏡頭下，Angelababy的真實面貌盡現大家眼前，其一下車已經相當有禮貌同大家揮手打招呼，可見其五官精緻，一雙眼睛又圓又大，四肢纖瘦，肩頸線條相當之美，根本就是360度零死角美女。而她還顯得相當親民，除了全程笑容十足外，還幫粉絲們簽名，對大家有求必應。

生圖同樣漂亮。（影片截圖）

另外，在場內被捕捉的她與外國人交談完全沒有問題，大家有說有笑，氣氛相當之好。其實Angelababy英文水平不俗，不時在綜藝節目大展英文能力，而且發音都相當準確，曾有外國Youtuber進行街訪時，針對其英文進行評價，大部分都指如果不看螢幕，不會知道Angelababy是亞洲人，評分相當之高。

Angelababy與外國人溝通沒有難度。（影片截圖）

外國人對Angelababy英文評分相當高。（影片截圖）

反之楊冪的打扮則相當保守，眼見其內穿一件貼身短版白色上衣搭配長褲，外搭卡其色長外套，盡現簡約時尚風。雖然穿搭稍為顯得低調，但白色上衣展現其好身材，腰間幾乎零贅肉，整體散發極簡時尚味道。其實楊冪是次現身只是探店活動，還未正式現身時裝周場合，所以暫時話題不及Angelababy，但無論如何都好，二人一同出現巴黎已經是焦點，對於時裝周造型她們已在微博引來逾1億閱讀量，討論聲不斷。

楊冪簡風現身。（楊冪微博圖片）