你好，我的大夫｜周麗欣泛淚含笑秒變失落超搶戲　認角色有挑戰性

由蔡思貝、何廣沛、陳嘉慧、吳偉豪、游嘉欣等主演，方駿釗監製的TVB新劇《你好，我的大夫》昨晚（28日）一集出現兩對備受不育問題困擾的夫婦，分別是娜娜（陳善渝飾）、迅賢（謝東閔飾），及一宇（姚宏遠Lucas飾）、敏嫣（周麗欣Doris飾）；前者結婚一年未有所出，心急做爸爸的迅賢找清勁（何廣沛飾）幫忙；後者結婚不久雖造人成功，但因胎兒被診斷出有唐氏綜合症，為免BB出世後受苦，敏嫣忍痛接受人工流產，之後無論二人如何努力，甚至接受不同方式的人工受孕，仍未能如願再做爸媽，故找上嘉應（蔡思貝飾）幫忙尋找最後希望…

為了讓觀眾更貼身感受敏嫣的痛苦，劇組將整個求孕過程近乎完整地拍攝出來，相當寫實；Doris亦坦言拍攝產檢場口時非常尷尬，需要克服心理障礙。

昨晚劇情集中在Lucas及Doris身上，之前在綜藝節目《七線人棄王》中做「鴨王」的Lucas，今次畫風一轉飾演體貼暖男老公，除了自身要承受失去BB的打擊，還要貼身照顧情緒幾近崩潰的太太，甚有發揮。談到新嘗試，Lucas坦言感恩：「入行以來實在是出演過很多要展露身材的角色，今次呢個角色很新鮮也很有挑戰性，因為要處理相當情緒化的戲份，由於拍攝經驗有限，所以都有啲壓力。」談到監製方駿釗讚他演得好，Lucas謙稱是方駿釗功勞：「最重要那場情感戲是監製親自操刀拍攝，他沒有給我壓力，讓我在最放鬆的狀態下去演，對演員來說十分有幫助。」

一宇（姚宏遠Lucas飾）及敏嫣（周麗欣Doris飾）則十分恩愛，可惜天意弄人，二人一直恨再任父母但未能如願。

泛淚含笑後1秒變失落超搶戲

至於Doris的角色則更有發揮，除了要演繹多場爆Seed或爆喊等極緻情緒場口，當敏嫣聽到腹中胎兒可能有問題時，Doris選擇先是泛淚強裝鎮定笑著否認BB有問題，之後才慢慢展現失落表情，如此演繹更凸顯角色未能接受現實的狀態。2007年因在《味分高下》中扮演味之天使「士多啤梨」為人熟悉的Doris，2008年開始參與劇集拍攝超過100部，代表作品有《反黑路人甲》等，接觸角色類型不少，不過Doris卻指今次角色是從演以來最有難度及挑戰性：「因為心路歷程比較複雜，因為我自己未經歷過，所以有蒐集多啲資料加強代入感，包括一啲真實個案嘅分享。原來好多（人工受孕）案例是不成功的，她們受了好多苦，有些Case用過的排卵針數量非常多，百幾支已算少。」

周麗欣難忘產檢場口。