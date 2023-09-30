余慕蓮每朝行公園做運動　醫生講明冇得好Keep住食藥：七萬幾兩次

由陳凱歌導演執導、哥哥張國榮、鞏俐、張豐毅等主演的電影《霸王別姬》今年迎來三十周年，今（30日）就舉行4K數碼修復版首映，吸引不少圈中藝人出席。其中現年86歲的余慕蓮（魚毛姐）在接受訪問時表示已好想觀看該電影，對哥哥讚不絕口，還透露目前自己精神狀態不俗。

魚毛精神不俗現身。（陳順禎攝）

在接受訪問的時候，問到之前有沒有觀看過《霸王別姬》，她就表示：「冇啊，我好想睇，所以汪姐（汪曼玲）話會做，我話預我，因為我最鍾意睇哥哥。（之前有冇留意哥哥？）梗係有，佢唱歌又好人又靚仔。（最鍾意哥哥咩作品？）我差唔多部部都睇過。（有冇見過對方？）有，我以前同佢影好多相。（有冇傾計？）有啊！好Nice好隨和冇架子。」

魚毛姐對哥哥讚不絕口。（陳順禎攝）

而眼見魚毛姐精神不俗，問到是不是多了出來見朋友？她二話不說：「係呀！而家我精神咗好多。（而家作息時間係？）我朝頭早6點幾起身去公園行，因為醫生要我行多啲，因為行多啲隻腳會有力，如果唔運動隻腳冇力肌肉收縮就會好容易跌。」表明在公園散步外還有做固定機器的單車運動，大概運動約2小時後就回家休息。

除了做運動之外，魚毛姐在飲食方面亦有注意：「唔好食凍嘢唔好食辣嘢，硬嘅嘢就要切碎。」並透露自己手袋會帶小剪刀，以備不時之需。

魚毛姐透露早上6點多起身去公園散步 。（陳順禎攝）

另外，她還透露交代目前病情，指醫生表示是不可能完全康復的：「醫生話冇得好，而家我係食鏢靶藥半年一次，七萬幾就分兩次。」面對如此昂貴的醫藥費，幸好其有所積蓄，以及獲月領3千元的傷殘津貼，否則難以應付。