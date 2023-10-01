吳浩康傳婚變　回顧兩公婆騎呢史　郭思琳曾寄裸照畀周星馳

吳浩康（Deep）去年3月與郭思琳結婚，同年9月迎來囝囝「撐撐」，誰知才結婚一年半，昨日（30日）突然爆出兩人婚變的消息，指郭思琳在IG鬧爆老公吳浩康不肯陪囝囝影全家福，她說：「先唔講就你改期，再幫你安排埋服裝，乜都安排晒，一句話唔影就唔影，個仔一歲影張全家福都咁辛苦你，咁以後嘅節日你都唔好出席，包括今晚中秋。我永遠都會記得前面孭住個仔，右邊一個喼一個袋，左手拎住蛋糕再拖住隻狗嘅情景。」她更自揭與吳浩康已分房瞓一年，掀起網民熱議。

Deep和郭思琳結婚一年來即傳婚變？（IG@margiela.k）

郭思琳在社交平台鬧老公吳浩康。（IG@margiela.k）

儘管女方其後向傳媒否認婚姻有問題，指磨擦一定有，加上Deep是為了囝囝才分房瞓等等，但仍無法釋除大家的疑慮。始終早年Deep形象不好，除了04年被警方於銀包內搜獲可卡因外，情史亦相當豐富，已公開過的女友包括：胡定欣、莊鍶敏、鍾舒漫、李昭南及崔碧珈，他與鍾舒漫本來已到談婚論嫁階段，可惜Deep被影到攬女當街激吻，婚事取消，而最終她情歸郭思琳，修心養性。

吳浩康向鍾舒漫求婚後，仍被拍得一個月內連追六個女仔，當街與女伴擁吻等，最終結唔成婚。（VCG）

吳浩康與莊鍶敏拍拖5年，分手多年後再合作，稱「再見亦是朋友」。（資料圖片/梁碧玲攝）

至於郭思琳亦一樣是非多，她早在07年選港姐時被揭黑歷史，儘管當時有「翻版李嘉欣」之稱，但報料人指她曾整鼻和割雙眼皮等，以往換男友速度快如走馬燈等等，最終初選止步。不過郭思琳為做藝人仍搏到盡，14年為求在電影《美人魚》的公開徵選中突圍，她不惜寄裸照給周星馳！而16年，她轉型做打女，希望擺脫「花瓶」形象，參加了ViuTV的《G-1格鬥會》，奪得亞軍，洗底成功。

郭思琳早在07年參選港姐時，已不停被指有「變臉」疑雲，加上太多黑歷史，令她未能入圍。（VCG）

郭思琳為做藝人搏到盡。（VCG）

此外，她雖然緋聞不多，但10年卻因在崔建邦家中過夜，被指介入男方與唐詩詠的感情，郭思琳直認留宿，卻否認有發生關係，她稱：「飲醉過夜好平常，酒醉三分醒，肯定冇畀人搞過！」而到她與Deep公開戀情時，亦有指Deep是第三者，即郭思琳派帽畀原本的男朋友，不過郭思琳就否認，並指單身一段時間才與Deep開始。

郭思琳（中）在《G-1格鬥會》奪得第一。（資料圖片/符祥定攝）

郭思琳與吳浩康初期，曾被指一腳踏實力。（IG@margiela.k）

分手後，郭思琳與舊愛更因財失義，她在社交平台公開向前度Chester Chan追債，指對方欠下7位數字借款，設下還款死線：「有啲人就係一時話自己有cancer，一時話俾車撞，一時話自殺不遂....但偏偏有錢唔還又唔肯畀番啲conis人，仲日日post自彈自唱網上flirt女，家住旺區豪宅，個仔仲讀緊名校！！機會畀晒！唔好再同我講想早啲還錢畀我，係就快喲還！唔好得個講字！總之最後限期1/10，大家拭目以待！」

郭思琳物材火辣。(郭思琳ig)