專訪｜吳浩康與郭思琳結婚非霎時衝動：呢個感覺真係累積返嚟

吳浩康(Deep)與郭思琳在3月中奉子成婚,雙喜臨門。而他的新歌《見字醫病》決定憑歌寄意,在重新學習與太太相處模式時,也希望感情問題不會隨默默忍受而日漸變大。不過Deep在訪問一開始則說,歌曲背後的概念與自己的感情生活是兩回事:「日後都希望樂迷知道,唔係阿Deep結咗婚就唔唱失戀歌,因為我嘅音樂作品唔係畀自己聽,係畀我嘅聽眾。呢個唔係我嘅私人日記,所以都不太相關。」

訪問期間,Deep也談起新婚後的生活,從男、女朋友變成夫婦關係,他直言日後要與思琳持續學習夫妻相處之道:「呢樣嘢係冇得停,我哋大家都未試過結婚,大家都未試過有小朋友,雖然都唔係年輕夫妻,但係我哋都需要一齊經歷呢啲階段。唔可能當自己學識,如果我當咗自己識,或者用識啲嘅心態去諗,我就會去返以前嘅思維。大家同步,要一齊清空,好似一張白紙咁去學。」不過他在訪問中廿,原來兩夫婦現在仍要分房瞓?

撰文:劉傳謙

攝影:梁碧玲

吳浩康髮型:Moe @ IL COLPO (On Lan Street,Central)

吳浩康化妝:木子維納_Vena

吳浩康造型:DEMO OFFICIAL

場地:The AIR (The ONE)



Deep希望透過《見字醫病》,決心要將音樂作品與人生階段分開。(梁碧玲攝)

為照顧愛犬分房瞓

雖然關係有變,但Deep認為生活節奏上變動不大,因為結婚前已經開始同居生活,但在註冊前後的相處模式則是天淵之別,此時他自爆:「其實我哋註完冊嗰晚都唔係同房瞓,我哋要分開,我要睇住隻狗,所以我要分開喺另一個地方瞓。」Deep記得註冊翌日睡醒後,二人都覺得互相對望時的感覺已經完全不一樣,認為背後與自己的感情觀有一定關係:「以前拍拖真係可以用『合則來不合則去』嚟相處,當然有啲所謂睇得開嘅人連婚姻都會咁睇,但係我見過父母經歷唔同嘅人生關口,自己各自都會有相處上嘅問題都好,佢哋都會為家庭、婚姻,為咗當初嘅承諾而唔選擇離婚。所以喺我個腦入面,結得婚嘅就係冇退路,冇得『合則來不合則去』,所以使命感會有唔同。」

雖然因照顧愛犬而要繼續分房瞓的生活模式,但Deep認為簡單一個對望,在註冊前後的感覺已經非常不一樣。(資料圖片)

學懂放下執着互相支持

不過,Deep始終認為自己學懂放下對與錯的執着,才是關係改變帶來的最大得著。他認為過去與伴侶相處的過程中,對話之間出現得太多「應該」、「不應該」,現在學懂顧及對方想法,開始放下自己心中想著的對與錯,夫妻之間不再時刻據理力爭。Deep分享過去同居時已經因據理力爭,不時與思琳產生大大小小的爭執:「舉個例,例如我哋執屋,一講起佢就買一堆嘢返嚟執屋,我就覺得執屋嘅定義本身係想少啲嘢,但係佢就做緊啲本末倒置嘅事,佢話係想買啲嘢執返整齊,我就話『係喇,我過往都係咁諗。』跟住大家就會因為呢啲嘢而鬧交。依家我就會順住佢嘅意思買少啲,或者係順住佢嘅意思,將『買』定『唔買』呢個責任同佢一齊諗,而唔再係我衡量完件事,話我覺得自己聰明啲,方法好啲,佢嘅方法肯定唔好。縱然事實係咁,但係我唔應該基於咁嘅思維溝通。但係我覺得呢個改變係嚟得好自然,確實係冇經歷過一件事而有改變,覺得幾神奇。」

除了相處模式不同,Deep認為新婚令自己遇到困難的時候不再孤單。簡單如在投票活動中,他實質看到思琳總動員式支持,令自己的票選成績有顯著進步,頓時感到在身邊多了一份支持。(梁碧玲攝)

累積信任決定關係升呢

Deep過去的感情生活多姿多采,曾經與視后胡定欣、莊思敏、鍾舒漫、李昭南以及崔碧珈有過一段情,究竟Deep與思琳相處時有否經歷過一件令自己非娶不可的事?Deep先直言:「如果唔係,我點解要娶佢呀?」及後再道出自己的感情觀,認為沒有一刻衝動反而是好事:「呢個感覺真係累積返嚟。如果真係有嗰一刻嘅話可能要小心啲添,如果係基於一刻嘅嘢同一個人一齊,真係要小心。但係我哋關係當中嘅認知、信心係一點一滴喺生活上共同面對一啲事而儲落嚟。我哋儲落嘅唔單止係關係上嘅成熟,而係對呢段關係嘅信心。」至於疫情下舉行註冊儀式,問起Deep會否與期望有落差,他選擇以樂觀心態面對:「今次係教識我冇得幻想咁多,唔需要幻想太多。我真心覺得依家發生緊嘅嘢已經係最好,如果有更好嘅我揀咗啦,而冇得揀嘅選擇本身已經唔係選擇,冇必要去睇,既然我哋活喺呢一刻,咁就活喺呢一刻。我只能夠講係一個好特別嘅婚姻。」

Deep自認過去面對另一半會保持「合則來,不合則去」的心態,但許下諾言變成夫婦後,他就會盡最大能力維繫雙方關係。(資料圖片)

拒將感情生活放入歌曲

說回《見字醫病》,其實歌曲大意早在Deep婚前已經想好,背後藍本從一位前甲一籃球員的感情故事出發,認為假若二人共同面對問題,或許不會遺憾收場。至於談到避免將感情生活放入歌曲,他先從自己站在樂迷身份解釋:「呢個問題當我做樂迷嘅時候都會諗,見到學友結婚,唔同之後只能夠聽到佢唱《你的名字我的姓氏》?原來都唔係,仲可以有《我真的受傷了》。將呢件事放返係我同歌迷之間嘅關係,當然我唔能夠話自己係學友哥啦,但係投放返呢個感覺,我都唔想大家覺得Deep自此之後只係唱幸福嘅歌,唔會唱失戀歌。所以我由呢首歌開始有個好明確嘅方向,畀大家知道我嘅歌係屬於樂迷。當然,我同太太嘅關係之間如果有音樂作品都會攞出嚟,但唔會以我嘅生命藍本同生命階段做一啲歌。」

Deep承諾不會因感情生活美滿而不再唱《擇日失戀》、《洗剪吹》等悲情歌,因為他希望用音樂陪伴樂迷成長。(梁碧玲攝)

因《錢七》決定拒用人生階段作靈感

除了從樂迷的角度出發,Deep坦言後續作品不以個人生活為靈感,其實與周國賢的《錢七》有點關係。他曾經在《DEEP 2019+1》演唱會中唱過這首歌,當時覺得《錢七》道出周國賢和「高佬」黃曉暉一同在外國成長的兄弟情,當中的情節也勾起自己與已經離世的哥哥一些共同經歷,沒想到樂迷認定《錢七》是周國賢和「高佬」專屬的歌,更惹來一句「關你咩事?」,令他大感無奈:「我有答到嗰位聽眾,相信身為一個音樂人,任何觀眾用呢首歌作自己嘅情緒投入,佢哋唔會介意。但係我睇到宣傳對於一首歌嘅影響。以前我係會忽略,記者唔係問關於歌嘅嘢,但係我作為唱歌嘅人,我點表達係同首歌嘅宣傳有關,點介紹呢首歌都會影響人哋對呢首歌嘅定位。為咗令樂迷有多啲投入感,我會將自己真實嘅故事同音樂作品拉開啲。」下集專訪,Deep除了談與Cousin Fung首度合作的經過,也大方分享自己近期欣賞的新生代歌手。