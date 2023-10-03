專訪｜炎明熹被指走後門入大學未感委屈：就算我解釋大家都唔明

炎明熹（Gigi）數月內一下子完成兩個夢想，除了首個個人演唱會，當然還有成功入讀心儀的大學和學系——理工大學時裝及紡織學院的時裝（榮譽）文學士組合課程。在開學前跟Gigi做了個訪問，她還特地再提一次揀科時的JUPAS Code：「我好記得係JS3050！」正式脫離了中學生活，升格做大學生，對於被指「走後門入U」，自言辭不達意的她無意平反。而當講到會否怕自己太早成名會囂張，她竟然自爆體內有幾個人格長期在打架，靠「他們」來自我批評，不但讓她不會自滿，甚至有點不自信。



不擅辭令無意為自己平反：佢哋覺得係咁就咁啦

好像還是第一次這麼跟Gigi坐下來慢慢傾偈，本來就從平時的活動訪問中知道她說話很慢，心想：「可能是怕說錯話吧？」後來發現她就連跟工作人員叫外賣、閒談也是如此，Gigi說自己確實不擅辭令，「可能我個腦已經諗好咗要講咩，但係好難去排序或者清晰地講我想表達嘅嘢，比較困難，而家好似進步咗！」

Gigi覺得自己內向慢熱，又不辭擅令。（葉志明攝）

這類人十分蝕底，就如早前有網民批評她因名氣就獲理工大學以《學校推薦直接取錄計劃》錄取是很不公平，她也沒多說什麼，記者問有沒有感到委屈或想為自己平反、解釋什麼，她說：「我覺得可能就算我平反，大家都唔係幾明我講乜嘢 ，所以我覺得冇所謂。」之後她思考了良久，再說：「同埋例如運動員佢哋都係……我係以學業成績以外嘅另一種方式去入大學，就此而已，我都冇乜話唔開心或者點樣，如果佢哋覺得係咁樣就咁樣啦。」

一向心臟強大又成熟的Gigi，並沒有因被指「走後門入大學」感到不開心，但坦言自己解釋完都未必有人明。（葉志明攝）

體內有三個人格打晒架 長期自我批評

這些討論好像避不了，畢竟她就是一個16歲已活在鎂光燈下的孩子，甚或乎是全港最常見報的DSE考生，港聞、娛樂版都上過了，Gigi亦承認失去了一些學生應有的空間，「但係我諗呢一條路就係想我咁樣行，我一開頭都冇諗過會咁樣行，估唔到我有一日竟然做咗歌手。歌手係我嘅職業，我只不過係比入大學之後先做嘢嘅人快咗少少啫，但係大家都各自有自己嘅工作。」沒錯，同學仔當然都會打工，但做半工讀藝人的煩惱，似乎不會太多人有共鳴，幸好Gigi身邊同學、家人、朋友，其實已很盡力去諒解自己，讓她自覺幸運。

Gigi表情多多好搞笑！（葉志明攝）

才18歲而已，好像已擁有不少成就、名氣，但大家都見過不少「一朝得志」的人，很容易就會「語無倫次」，問起Gigi如何提醒自己不要成為這樣的人，她竟答了一個頗為出人意表的答案：「我成日都覺得體內有兩個人格，一個係好好嘅人，一個係好衰好衰嘅人，通常好衰好衰嘅人可能會話：『我真係好勁呀！我真係好勁啊！』但係好好嘅人就會話：『你唔好咁樣！你唔好咁樣！』我經常會再有另一個人格喺度係咁踩自己：『你都唔係做得幾好啫。』會幫助我變咗唔係一種過於自信嘅性格，經常覺得自己做得唔好，想再做好啲，唔會覺得自己好勁好巴閉。」

對於體內常有幾個人格在打架，Gigi直言很辛苦。（葉志明攝）

愛時裝卻極懶襯衫 一套衫著幾日

Gigi對時裝的喜愛始於中三，她雖然從小愛畫畫，但自言只是當興趣，冇受過什麼訓練，到中三要模擬揀科她還是糊裡糊塗，只知自己想讀文科而已，到當時揀了「科技與生活（服裝、成衣與紡織）」 這一科，才認清式日後想往這個方向升學。一講到時裝學系，自不然聯想到襯衫自成一格、有著強烈個人風格的潮人們，Gigi卻馬上搖頭表示對襯衫懶到不得了，「通常我出街會覺得休閒、舒服、簡單為主，邊一件衫方便就擸邊件。」她有時甚至一套衫著幾日，講完即馬上澄清自己會即晚洗衫，第二日再著同一套衫，又常常戴帽，Gigi說：「我同學話，你呢頂帽帶咗幾百萬次，大家都知道係你啦，我話：『吓？係㗎咩？』」

Gigi原來很懶襯衫，平時襯好一套就可以著幾日，表示著衫最緊要是舒服。（葉志明攝）

若Gigi沒有入行做歌手，很可能會往時裝界或藝術界別發展，更透露小時候想過做漫畫家，無奈太討厭被追稿的感覺，於是又想過去做花店、寵物店、咖啡店或雪糕店店員，笑言：「但我最尾竟然做歌手。」以往家人見Gigi成績處於中游狀態，都很擔心她未來的發展方向，見她喜歡唱歌便送她去學唱歌、鼓勵她多參加比賽，至少有一技之長。到現時入到大學、做到歌手，家人想必放心了吧？Gigi謂：「放心晒，佢哋都估唔到我會讀到大學！」

Gigi原來想過做漫畫家，以及不同店舖的職員。（葉志明攝）

應該做唔齊大學五件事 自爆已入天文學會

有云大學生必做「大學五件事」，讀書、返兼職、住宿舍、上莊、拍拖，Gigi原來未聞言過，但聽完記者所講，她亦有所期待。讀書，必做，就此不談；返兼職，Gigi一早做緊；不過住宿舍，她就坦言成數較微，始終自己多表演衫褲、很佔空間，不想影響到室友；而上莊反而比較有機會，她透露早前返大學拿學生證，已獲師姐招攬入天文學會，而Gigi對天文也有少許興趣，想想確實有跡可尋，畢竟她那舉行在即的《炎明熹Gi-FORCE演唱會》都以星球等等為主題啊。最後當然要講講拍拖，至今仍是「A0」的Gigi說自己比以前少了幻想，隨緣就好，至於喜歡哪類型的男孩子，她表示：「冇乜規定，我可能無啦啦就會愛上一個人，但係前提係對方係一個好人先！」