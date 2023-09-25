專訪｜炎明熹2年成長 曾因比賽忘記舞台本質：想叫以前嘅自己放鬆

撰文：鄧穎琪
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炎明熹（Gigi）首支派台歌《真話的清高》在21年9月派台，換句話說，這位才18歲的小妹正式入行已經兩年多，10月終於在九展Star Hall迎來首個演唱會。講到備戰情況，為了突破自己的Gigi就連發夢都夢見演唱會。今次正好來一個小結算，回顧一下這兩年間Gigi的成長！
服裝、形象：Herman Wong @HermanWongHeng、YanYanknits @yanyanknits
化妝：Stephen Lau @StephenMakeup
髮型：Ping @AgnesLai
場地： Studio Meta

以往來過同一個地方做訪問，當時Gigi未成年，不便與酒櫃影相，今次終於解鎖新場景，因為她大個女啦！（劉智源攝）

齊蔭瀏海一直是Gigi的標記，但今次《炎明熹Gi-FORCE演唱會》的海報，中分造型簡直令人認不出她，就連Gigi本人見到都呆了一下，「可能大家平時會都會紮呢種髮型，但係對於我嚟講係一個好新好新嘅嘗試，出到嚟有少少嚇親，但相信大家都會有煥然一新嘅感覺！」話明是人生第一次個人演唱會，沒有了聲夢隊友陪伴，緊張當然在所難免，Gigi不想給自己太大壓力，但最近常常連發夢都見到自己在演唱會上唱歌，她坦言很擔心自己的心魔以及心理障礙，又表示：「希望可以對得住自己、對得住工作人員，對得住各位觀眾。」

Gigi將在10月7、8日在九龍灣Star Hall開演唱會，她直言見到演唱會海報的新形象也呆了一下，確實跟平時不太似樣。

思想跳脫　認有時辭不達意

講到最大挑戰，Gigi說是她準備了一個長達13分鐘的跳舞Medley，跳舞明顯不是她所長，她也僅在12歲學過而已，但今次重拾這個技能，Gigi渴望大家見到她的突破。對於《Gi-FORCE》這個名字，她說是和宇宙有關，宇宙裡有很多行星、星球，但每個都帶著不同感覺，Gigi的演唱會就正正想做到這個效果。其實不止一次聽過有人形容Gigi是外星人、火星人，有時候她講話好像有點難以理解、與身處的世界不同頻道似的，Gigi就解釋：「有時我想表達出嚟嘅時候，可能個排位唔係咁啱，我講後面嗰句嘢先，但係你就講咗前面嗰句嘢先，大家就唔係好明白我講嘅嘢或者我嘅行為究竟係乜嘢，大家話我似火星人可能係呢個原因，但點解唔係水星人、土星人、木星人、金星人呢？」盡顯她的跳脫思路。

演唱會前，Gigi還會再推出多一首歌《Only For Me》，更透露MV將走歌德式暗黑風格。（劉智源攝）

入行最大轉變　思維模式變闊

入行短短兩年多，當身邊同學仔仍然毫無社會經驗，Gigi卻已是個獨當一面的小天后，她直言自己確實成熟，但並不擔心與同齡的人有代溝，因為自己回到校園時，又可以馬上切換到學生模式。說到心態上的轉變，Gigi說成長得最快其實是比賽時期，「以前可能淨係會諗吓自己，有陣時最多諗吓屋企人同朋友，但係唔會去思考周遭發生咩事，件事好同壞嘅結果係點樣，都比較少去諗。但係而家慢慢諗多咗，最大轉變係嗰時參加《聲夢》，好似個思維方式闊咗，換咗另一個人咁。」回顧聲夢時期，Gigi坦言當時掛住比賽，忽略了舞台本質，「而家睇返以前會好掛住比賽嗰個時候，亦都好想同以前嘅自己講，其實你放鬆啲啦！」

Gigi同意自己比同齡的人成熟，但她自評是貪玩底，有時想法亦十分矛盾。（劉智源攝）

曾因比賽表現失準崩潰　將自己逼到盡

Gigi形容以往會逼到自己好盡，有如快把橡筋扯斷的感覺，問到是否太擔心比賽勝負，她卻否認說：「唔係，我覺得而家科技太發達，你點樣唱或者點樣做嘅嘢，係會喺網絡上面流傳落嚟，嗰時我唱第一首《永不失聯的愛》都幾崩潰下，明明前面發揮唔算太差，但係到後尾估唔到自己會咁樣失準，然後流傳到而家。」然而，長大了的Gigi現在已明瞭到，凡事不會完美，一定有經歷才會令自己學識更多；另一方面，她以往每當收到讚賞、認同，都會怕自己受不起這份肯定，還是久而久之才決定努力增值自己去回報他們。

Gigi曾經很在意當初唱《永不失聯的愛》失準，後來已慢慢看開，反正每件事都不可能完美。（劉智源攝）

敢於面對負評　善忘戰勝負能量

對於讚賞，Gigi選擇做得更好，對於負評又是怎樣的態度？原來Gigi有好一段長時間都不會去睇留言，慢慢地發覺自己其實要多接觸外界，包括粉絲和觀眾的意見，所以才邊重看表演、邊睇評論，「有時佢哋嘅評論係出於好心去提醒你，如果有一位朋友咁樣講，另一位朋友亦都咁樣講，即係證明大家都覺得呢個位置有問題，我就會盡力去改。」話雖如此，但難道不怕被惡意的抨擊影響信心？Gigi表示自己尚算分得到，而且她的優點就是善忘，「我好容易忘記啲唔好同唔開心嘅嘢，我本身就已經係一個好容易唔記得嘢嘅人，我覺得都未差得晒，有時善忘反而好過記憶力好好！」當記者再問她上次不開心是什麼事情，她想了又想，最後回答：「唔記得咗！」果然符合人設。

Gigi情緒很穩定，不但止難以發脾氣，更說自己凡事都會諗定好同壞的結果，當壞情況發生，她內心不會有太大波瀾，反正是意料之內。（劉智源攝）

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