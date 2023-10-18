剪紙大師李雲俠靠巧手剪出自信　怕傳統藝術失傳：應該普及到學校

每年領賢慈善基金 (FIF) 舉辦的慈善晚宴特具有心思，創辦人兼主席張王幼倫（Michelle)除了出錢出力做善事之外，還會加入藝術主題，為推動藝術文化出盡不少努力。而今年FIF主題就是「紙藝詩編-頌香港工藝傳承」，邀請了多位藝術創作，其中一位就是著名剪紙大師李雲俠，是次創作的《福到滿庭》佈滿喜慶意思，她希望每一個人都能夠幸福美滿。

李雲俠身後就是創作的《福到滿庭》。（葉志明攝）

該作品《福到滿庭》原先只用一張小型的剪紙藝術呈現，後經過設計師的放大版設計，最終製造出巨型版《福到滿庭》，安裝在宴會廳門口，一眼望去矚目非常。李雲俠接受《香港01》訪問時，問到創作過程最困難之處是甚麼，她就表示：「因為我們是要做小的樣版，它那個洞比較小。我們做的就是你穿洞下去，每一剪要非常穩，如果力度太大它都會將那牡丹花花心、小小的圓，它就會穿破，然後再穿的過程中又非常小心。」

而眼見該作品中間以蝙蝠呈現，有古錢幣、如意結，兩邊有牡丹花作配襯，她揚言當中有含意：「中間是福在眼前，結代表節節高升，一年比一年好。如意代表如意美滿，雲朵代表好運當頭。」相當有意思，希望每一個人都開開心心，有福氣美滿。

《福到滿庭》佈滿了多個意思。（葉志明攝）

《福到滿庭》肉眼可見細膩感滿滿，相信剪下的每一刀都經過精心設計，問到用了多久時間完成該作品，她就表示：「一個東西趕時間設計就沒那麼好，從設計到製作完成一幅作品，在傳圖給設計師設計把它放大，20幾天。」

而受到母親剪紙藝術影響，她從6歲起已開始接觸剪紙藝術，講到剪紙帶給她甚麼時，她揚言：「我覺得剪紙讓我有自信，以前不會剪紙的時候，我家裏來人說長什麼樣，我不敢看人家。」因為從前在她的老家陝西，用剪紙去評價一個女孩的品德。

李雲俠用了不到一個月時間完成。（葉志明攝）

作為剪紙大師，問到怕不怕這項傳統藝術會失傳，她揚言會怕，但幸好其不停去透過與不同機構合作，擺攤、講座、舉辦剪成活動等，讓更多人對剪紙有興趣。她還揚言可以將這項藝術從學校做起：「我覺得應該普及到學校，作為一個手工藝術課程。因為現在的小孩都是電子，就是讓孩子用一張紙它沒有生命，是你賦予生命，讓他去感覺是有價值的。」強調剪紙這東西是在剪創作者本身的故事，無論喜怒哀樂都能透過剪紙去表達。