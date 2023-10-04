Angelababy睇瘋馬騷恐影響年輕粉絲令家長不滿　實名舉報望封殺

人氣女星Angelababy（楊穎）作為年輕人追捧的偶像，其微博擁有逾1億粉絲追蹤，相當厲害。正正因為如此，有家長就對於近日其現身法國巴黎被影到去看韓國女團Blackpink成員Lisa的瘋馬騷（Crazy Horse Paris）行為表達不滿，更用實名方式舉報，懇求國家相關部門封殺。

Angelababy作為年輕人追捧的偶像，其微博擁有逾1億粉絲追蹤。（微博截圖﹑楊穎工作室微博圖片）

許多時候偶像的行為對年輕人來說影響甚大，他們心智還未成熟容易被誤導，做出一些錯誤的示範。而近日有網友就貼文爆料指，為了聲援Angelababy，鄰居的11歲女兒就召集一批同班同學在家中舉行了脫衣舞派對，男女生都有，後來實在太擾民，鄰居敲門來看一下驚嚇不已，便通知對方家長，這件事才被發現，該女孩便遭到父母一頓責罵。不少網民聽見後都有感影響甚大，直言明星的影響力實在太大了。

有網友指出有年輕人為聲援偶像，而開脫衣派對。（微博圖片﹑楊穎工作室微博圖片）

為免子女崇拜偶像劣跡行為，就有家長用實名登記方式向有關部門舉報，並清楚寫明作為一名公民及一位未成年人的母親懇請國家封殺，打擊對青少年有惡劣影響的劣跡藝人楊穎，還有另一位藝人張嘉倪。原因指出她們違反了《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》中的條款，而翻查得知在其中第四條禁止條款指出「組織、參與、宣揚涉及淫穢、色情、賭博、毒品、暴力、恐怖或者黑惡勢力等非法活動」，看來她們的行為，已經引起家長們的關注了。

有家長實名舉報Angelababy和張嘉倪。（微博圖片﹑楊穎工作室微博圖片﹑張嘉倪工作室微博圖片）