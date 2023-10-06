森美曾擔任加密貨幣兌換店代言人　澄清冇走佬：咁啱我放假

森美、小儀、梁嘉琪今午（6日）為格價平台頒獎禮擔任主持，三位當中，森美直認自己是精明消費者，購物前一定會做足功課。「我買咩都會成為嗰樣嘢嘅專家。譬如相機，小朋友細個時一定要用快門快；到佢哋返學有表演時，又會需要部有得zoom嘅相機，因為佢哋開始有表演。」小儀透露如果森美有意入手任何物品，他必定利用節目空檔時間仔細研究，甚至會問大家點揀。梁嘉琪表示在購物時會以性價比為出發點，而小儀屬於衝動消費，幸好大多數時間都會有森美提點。

森美、小儀、梁嘉琪擔任格價平台頒獎禮主持。（葉志明攝）

森美早前同老婆到西班牙旅行，期間不慎跌爛手機，問到是否同老婆玩得太激，他笑言：「我都想激，難得去旅行，小朋友又唔喺度，緊係要激啲，一日去三、四個景點，激到老婆都話頂唔順。（其他方面有無頂唔順？）老婆望住我已經頂唔順，望咗廿年，哈！佢成日都問我係咪喺節目都咁話嘉琪同小儀，人哋點解會頂得順。」森美表示隨著小朋友長大，為吸引對方與自己去旅行，除提供商務客位外、又會揀高消費國家，絕對係用心良苦嘅好爸爸，他又表示囝囝因在英國讀書，為令對方回覆訊息，不惜大灑金錢。「只要佢每星期覆我、視像，我都會有額外零用錢，成效高，同埋我會鼓勵佢去睇多啲博物館、音樂劇，門票都可以實報實消，我唔介意花呢啲錢，因為唔想佢成日宅喺宿舍溫書，所以就算佢去睇球賽千幾蚊門票我都照畀。」

另外，提到早前外遊期間，被網民指為老佬避開警方追查加密貨幣，森美表示：「事件咁啱喺我放假時發生，呢件事大家都好關注，如果警方有咩需要我隨時都可以盡市民責任去協助。（警方暫時都未聯絡你？）未。」

小儀爆森美旅行前會問身邊友人借拍攝器材，早前她曾借對方360相機，但一去無回。（葉志明攝）