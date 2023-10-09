專訪｜中島美嘉農曆年前夕來港開個唱　唔敢學香港歌手上台收利是

香港樂迷對日本歌姬中島美嘉絕對不陌生，即使不算緊貼J-POP消息，也總聽過《GLAMOROUS SKY》、《雪之華》、《曾經我也想過一了百了》，而前年中島美嘉上《THE FIRST TAKE》，也在香港引起熱議！近日她宣布了一個重磅消息，就是入行21年以來首度來香港開演唱會，選香港為海外唯一一站不特止，中島美嘉更極有誠意專誠赴港宣傳，《香港01》亦把握機會跟她做訪問，讓大家更認識中島美嘉私下的一面。



中島美嘉對於首次來港作個人演出，感到興奮而緊張，她向歌迷承諾：「我一定會盡全力帶來最好的演出，希望各位屆時會支持我！」（胡凱欣攝）

只選香港開騷原因：香港人非常友善親切

早前中島美嘉宣布即將在海外開演唱會，香港更是海外唯一一站，本地樂迷確實非常幸福。講到為何有此安排，美嘉說：「香港人非常友善、親切，也會特地走來日本支持我，對我很熱情，所以我很期待跟大家見面！」她透露有一首歌必定會送給香港歌迷，但暫時還未能公布，要保持神秘。美嘉有很多說話想跟香港粉絲說，當中包含滿滿感謝之情，尤其是那些自出道早期已長時間追隨她的歌迷，她更認得部分本地粉絲的樣子。雖然今次行程緊迫未能四處遊覽，不過美嘉很希望稍後再來旅遊，大讚：「香港真的好好！」

中島美嘉明年2月將舉行首次香港演唱會，她十分有心，專誠來香港展開三日兩夜宣傳，又透露吃了中菜。（胡凱欣攝）

中島美嘉到港出席演唱會記招。（資料圖片/葉志明攝）

未知香港站會否重現《NANA》造型唱《GLAMOROUS SKY》

不少香港人對美嘉的認識都始於《NANA》中的大崎娜娜，而她去年底現身日本音樂節目《Best Artist 2022》時，就重現了當年戲中的經典造型，重新演繹主題曲《GLAMOROUS SKY》，掀起樂迷回憶。被問會否考慮在香港演唱會扮演NANA，她說：「很開心大家這麼喜歡這個形象，我不會否定這提議，但是要用哪一種方法呈現這首歌，我還未即時想到，需要再研究一下。」她亦歡迎大家就住演唱會造型、歌單給予更多建議，希望藉今次香港演唱會帶給大家難忘的演出。

中島美嘉去年在日本音樂節目重現經典的《NANA》造型，唱出主題曲《GLAMOROUS SKY》。（ベストアーティスト 2022│NTV）

農曆年前開騷 不好意思收歌迷利是

美嘉的演唱會將於明年2月3日在亞洲博覽館舉行，即農曆新年前一周，有記者告訴她香港的演唱會「習俗」，指歌手會帶定袋上台收取歌迷送的利是，而利是有祝福的意思，美嘉聞言後感到十分新奇有趣，但對於會否仿效香港歌手的的做法，她大笑說：「有點不好意思收！」

她不諱言自己是容易緊張的人，演出前盡量提自己不要去想太多，以平常心面對、當作普通日子去過就最好。至於自己上台前有沒有什麼小習慣或禁忌，美嘉表示：「就是做身體訓練等等都不可以去得太盡，要留力給自己，盡量不想太多、順其自然！」今年踏入40歲的她，認為心境上沒有什麼因年齡而帶來的變化，不過她一直提醒自己要保持好的精神和身體狀態、所以常做體力運動。

中島美嘉對香港歌手新年開演唱會收利是感到新奇，笑言不好意思收。（胡凱欣攝）

中島美嘉（中）在早前的新歌《We Are All Stars》以Drag Queen造型登場，她說自己從有關電視節目得到很大勇氣，有想過寫信給主持，後來決定寫一首歌，就出現了這首作品。不過，美嘉指自己想表達的是世界性、與愛有關的事，不想大家把焦點過於集中在她的造型。（Instagram：mikanakashima_official）

自揭是重度貓奴：見到貓就得到治癒

訪問中美嘉不止一次流露「貓奴」本色，當講到忙裡偷閒會做什麼時，除了保養身體外，就必定是玩貓。美嘉一講到貓就笑，大談貓讓自己感到何其快樂、與四隻貓咪度過的時光最放鬆，常常跟貓咪聊天、講秘密等等，又謂：「見到牠們就已經感到心靈治癒！」她亦有跟大家分享自己喜愛的音樂，原來美嘉愛聽純音樂、古典樂或是海浪等大自然聲音，盡量讓自己放鬆心情。最後，當講到出道以來如何面對低潮，美嘉坦言仍在學習當中，她說：「我仍在尋覓人生中用什麼方法去克服比較好，但我傾向不是即時去解決問題，而是讓時間幫我慢慢習慣和面對，所以我不會心急，時間會讓我漸漸習慣。」

講到樂迷入場前有什麼需要準備，中島美嘉說：「一起大合唱已經足夠！」（胡凱欣攝）

中島美嘉一講到四隻愛貓就心情大好，她說光是看著貓咪就感到放鬆治癒。（Instagram：mikanakashima_official）

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