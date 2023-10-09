呂方太太聲明反擊邵子風投資失利輸打贏要　澄清冇借人錢及已報警

呂方太太伍惠寶有「網絡街市天后」之稱，近日她忽然與邵子風爆出財務糾紛，被指借錢唔還、男方更公開向她追債70萬。而今日（9日）伍惠寶就在社交平台發聲明，斥對方抹黑、「投資失利後都反過來發爛罵別人呃騙」等，解釋兩人生意合作上的因由，並表示已就邵子風的誹謗行為報警，以及聯絡律師處理。



呂方太太伍惠寶（右）近日被邵子風指她借70萬唔還。（fb@呂方）

蝦頭（楊詩敏）舊愛邵子風日前在社交平台以「歌手呂方太太伍惠寶小姐 見字請主動聯絡我 否則我交專人處理」發文，公開與伍惠寶的對話截圖，說：「2019年2月message 2018年100萬出，2020先收得番你30萬…餘額70萬 未計你呃其他同學錢！你已讀不回繼續扮無嘢… 直接搵東張開你兩公婆波！睇下邊個要面子多d！」伍惠寶在貼文下留言：「我可以正面在這裏公開回應」，邵子風則回覆：「哈哈！請問你呃過幾多個同學錢？有無D係我未知？」等等。

邵子風早前公開與伍惠寶的對話，更表示要報《東張》。（fb@邵子風）

根據邵子風的版本，伍惠寶借錢作投資，但就不報告公司生意進度，最終公司執笠，但女方仍過住奢華生活，邵子風曾說：「住大屋、揸靚車、養番狗、打本畀細佬做生意…就係唔找數！執左（咗）公司好似大X晒咁！」、「天實收你！我話嘅！我發誓講一句！天一定收你！」等等。

伍惠寶則反擊說，邵子風是白紙黑字入股，惟公司當時正經歷運動及疫情，「絕對沒有條件股東退股便立即退股，這是一個非常正當的商業行為。」她又向邵子風說：「邵先生以為他是公眾人物便可以任意妄為，亂說一通，他想在這個平台公審我，我都想取回一個公道。」

邵子風日前激動地隔空向伍惠寶說：「天一定收你！」（fb@邵子風）

而至今日（9日）下午，伍惠寶在社交平台發聲明，稱邵子風嚴重不實地惡意抹黑她，因而作出一次性澄清，否認逃避對方，而是遭他封鎖和滅聲等等。她解釋兩人生意上合作的因由：「五年前邵子風(網名)主動提出向當時公司投資作小股東，並建議在公司出任 marketing manager 一職，受薪每月3萬元正，但工作表現強差人意，於是向他提出不用上班，他同意，之後就不停要求取回投資資金。商業入股是正當商業行為，大家協議簽下合同，絕不能隨時入股，隨時退股，這是基本的商業原則，不能輸打赢要。

當時邵先生向我提出有財困，在多年朋友立場上，於是我出於好心私人給他三十萬應急，這是盡我所能。及後該公司經歷運動及疫情，一年後大股東無可奈何地亦結束公司，自己亦不能獨善其身，我亦向邵先生表明清楚當時的情況。

每個人都會因應自己的經濟狀況而投資，不可能動之以情，所以必然有法律文件作管束，不任由人因時間過去有變化而反口亂說一通，本人絕不會作法律以外的不當行為，此生亦從不向任何人借過錢。本人對邵子風非常失望，這幾年投資失利的不只我和他，但凡投資失利後都反過來發爛罵別人呃騙，那以後還有合資公司麼？」

伍惠寶（右）發聲明反擊邵子風，稱對方只是投資失利就輸打贏要，更透露自己曾以月薪3萬聘請邵子風，惟對方工作表現強差人意等等。（fb@呂方）

伍惠寶在聲明尾段呼籲大家要警惕邵子風，並透露已就誹謗、被WhatsApp恐嚇自己和家人等事件報警立案，以及交由律師處理，不會再作任何公開回應。

伍惠寶聲明全文。（fb@伍惠寶）

呂方老婆伍惠寶雖然不是圈中人，但就相當有生意頭腦，她是餸菜包送公司Fresh to Go的創辧人，11年前已投資過百萬創業，開業第二個月已淨賺8萬，而早前她的公司更進軍電子收費平台，跟不少超市及著名烹飪頻道合作，生意越做越大，有傳媒指她身家已過半億，有「網絡街市天后」之稱。