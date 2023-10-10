Lolly Talk演唱會期待與COLLAR同台　唔覺同周國賢合照親密被抽水

女團Lolly Talk成軍一年半，宣布即將開首個演唱會《Lolly Talk Little Things Concert 2023》，8位成員MeiMei （曾美欣）、Elka（鄭芷淇）、Sinnie （吳倩怡）、Tania（陳紀澄）、阿妹（黃敏蕎）、Yanny（劉綺婷）、阿蛋（黃詠琳）、阿Yo（郭曉妍）今日現身記招，並獻唱新歌《二人限定故事》，而歌曲由Sinnie與Tania填詞，並在日本拍MV。

Lolly Talk演唱會記招。（鄧穎琪攝）

記招上眾人分享感受，形容對開演唱會感覺很不真實，其中阿Yo未開聲，一聽到Mei Mei講嘢已爆喊。講到演唱會何以改名為《Lolly Talk Little Things Concert 2023》，她們說：「希望提醒自己同大家，人生會經歷好多看似好小嘅事，但係呢啲事會影響我哋一生。正如我哋8個女仔一開始追逐夢想都係好小嘅事，但係會一直影響住好多唔同嘅人。」

阿Yo未出聲已經喊。（鄧穎琪攝）

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活動後8位受訪，阿Yo直言的確感動，而一向眼淺的阿妹就說很怕一見到阿Yo喊就會傳染，所以立即擰轉面。阿妹、Elka都是昨日（9日）生日、阿蛋則明天（11日）生日，她們的生日願望就是全員身體健康，又透露近來幾位成員都抱恙。Sinnie說想請嘉賓，講到有什麼特別環節，她與Elka笑說要翻筋斗和跳火圈：「可能唱《一把火》嘅時候就跳火圈！」至於如何備戰，Yanny指目前已經要戒口，被迫食雞胸，而Mei Mei亦明顯有瘦身成果，減了2、3kg，而8位成員正分組搞減肥比賽。

Lolly Talk演唱新歌《二人限定故事》。（鄧穎琪攝）

（鄧穎琪攝）

被問會否加場，她們都很希望成事，叫波板糖（Lolly Talk粉絲）們一起加油搶飛，8位又說身邊很多人留飛，說：「我哋好多屋企人，身邊好多幫我哋嘅人，好多人都想請，可能最後半個場都係自己人。」不少人關注Lolly Talk比COLLAR更早開演唱會，她們表示都是跟隨自己的步伐，而且一早打算今年年尾開Show，被問會否請COLLAR做嘉賓，Sinnie直言：「如果請到嘅話應該好正！今年年頭喺頒獎典禮，其實有同COLLAR一齊同台演出過，嗰時嘅經驗都好開心，好似返返去比賽嘅時期，所以如果真係有機會，一定會好好玩！」

Lolly Talk將於11月29日於九展Star Hall舉行入行以來首個演唱會。（鄧穎琪攝）

早前Lolly Talk和周國賢在《TONE Music Festival》後台影合照，周國賢攬實成員們逐一影相，被指過份親密及有抽水之嫌，與周國賢撞樣的阿蛋就說完全不覺得被「抽水」，指對方是Lolly Talk的好夥伴，曾創作《七姊妹星團》給她們。阿蛋說是由團員提議合照，想跟對方集郵，Sinnie理解粉絲怕她們被博懵，表示：「我哋都知fans好錫我哋，都同大家講冇事，唔使擔心我哋。（有啲角度睇，佢隻手好似掂到你哋嘅敏感部位？）掂唔到，冇！完全冇！」又指日後會繼續跟不同前輩集郵。