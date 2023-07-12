Lolly Talk成軍一周年見面會全員輪住喊　絕密紀錄片揭曾講過解散

女團Lolly Talk今日成軍一周年，8位成員MeiMei（曾美欣）、Elka（鄭芷淇）、Sinnie（吳倩怡）、Tania（陳紀澄）、阿妹（黃敏蕎）、Yanny（劉綺婷）、阿蛋（黃詠琳）、阿Yo（郭曉妍）今日出席粉絲見面會，與200位粉絲「波板糖」見面。



她們先後講到出道一年的感受並答謝波板糖，8位都對這一年星途感到不可思議，覺得像發夢一樣，也相當感激粉絲的支持。八女感觸到輪住喊，其中Sinnie未出聲已經爆喊，Elka、阿妹、Yanny、阿Yo也先後缺堤，Yanny表示世上除了家人，絕對沒有人會像波板糖一樣無條件愛自己。

八位成員輪住開水喉，Sinnie還未開聲，單是聽到隊友真情剖白已經喊，而Elka一講爸爸就忍唔住。（梁碧玲攝）

原來部份人入團時都冇同屋企人講，但家人後來卻成了她們的最強後盾，阿妹爆喊地講到有日媽咪跟自己講：「你跳舞真係叻咗好多，我好為你驕傲，我好想話畀人知你係我個女！」而Sinnie、Elka透露自己家人最初不太支持，叫她們正正經經搵份工，但現時已慢慢變得包容，Elka哭著說：「一開頭我冇同爹哋講，依家淨係想同佢講一聲，I love you daddy！」MeiMei坦言冇想過自己這個歲數還可以追夢，獲弟弟、妹妹力撐，本來強忍眼淚的她也終於失守，「我細佬妹話，家姐以前咁辛苦做嘢養我哋，依家就等我哋養返你啦，我哋依家都搵到錢喇。」

阿妹講起家人說更是缺堤。（梁碧玲攝）

之後大會播出一條絕密片段，內有素顏相和真情剖白，裡面驚傳八女曾經講過解散，但她們其後解釋只是說笑：「之前好辛苦、好迷惘，有咁樣講過，但都只係講笑。」接著輪到粉絲問Lolly Talk問題，以及抽出幸運粉絲合照的環節，氣氛非常熱烈！Lolly Talk再唱出未推出的新歌《四方帽之約》，並Encore去年今日派台的出道作《三分甜》。

有200位幸運粉絲抽中出席見面會的機會，現場所見9成都是男粉絲。（梁碧玲攝）

活動結束後，Lolly Talk說的確很感觸，一想起每位支持和幫助過自己的朋友就很想喊，一年前完全冇想像過一年後會這樣。對於解散一事，她們說只是初期有這樣講，自從去完日本之旅，因旅程主題是包容，所以自此之後，大家就冇再提過解散。被問到是否曾對自己冇信心，她們說因為成員更實在太好感情，所以才可以不斷以「解散」開玩笑，相反若果大家不相熟，可能講一句大家都會當真，會傷害感情。

Lolly Talk原來曾講過解散，但她們表示只是講笑。（梁碧玲攝）

問到覺得彼此在一年間有什麼改變，Sinnie讚Tania講多了很多話，她以往都比較官腔，現在卻應付自如。阿蛋說特別想講講Yanny：「當時我哋睇泫雅個Show，我哋喺台下， Yanny話好想同泫雅一齊跳舞，想企喺佢側邊，我同佢講，話你唔可以有呢個諗法，叫佢要有自信！」Yanny回應：「我嗰時有個諗法話想做佢Dancer，但而家唔係，要同佢一齊合唱！」

Lolly Talk希望將來找一些早期就幫過她們的藝人合作，又謂：「我哋啱啱開始成立嘅時候，佢哋都侵我哋玩，所以喺一周年嘅音樂會，我哋都應該要做呢件事回饋佢哋。」（梁碧玲攝）

Lolly Talk近期接了頗多廣告，問現時收入夠畀家用未，阿Yo即舉手表示目前靠自己交學費，Sinnie則說：「叫做可以養活到自己，令屋企人唔好咁擔心，因為我哋係自組，當初有好多顧慮，屋企人都會覺得我哋係咪要返去搵返份正職，而家冇咁多呢啲說話，應該佢哋對我哋係安心咗。（依家冇諗做其他嘢喇？）冇！我哋賴死唔走！人生淨係做Lolly Talk喇！」不過早前去完台灣拍MV，八女稱又再把錢花光，要重新儲錢。講到未來一年大計，她們很希望搞音樂會，正積極物色場地，希望今年內有好消息。