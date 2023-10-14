《玉骨遙》任敏傳與大5歲導演萬里揚熱戀中　牽手散步畫面全直擊

大陸23歲女星任敏因《悲傷逆流成河》、《清平樂》打開知名度，精湛演技備受肯定，今年與男神肖戰搭檔主演的《玉骨遙》也引發相當高的討論度。不過，她在事業飛升之際，13日被爆出與大5歲的導演萬里揚熱戀中，牽手散步的畫面全被拍。



根據狗仔「攝影劉大錘」爆料，任敏於9月底時和萬里揚分別出門辦事，並回到同居的家中，第二天上午，男方就帶著她一起去親戚家拜訪。到了晚上，任敏和萬里揚手牽手出門散步，兩人毫不遮掩，男方還一邊和友人聊天。

【圖輯】點圖放大看二人被直擊牽手散步的畫面及更多任敏靚相👇👇👇

+ 18

據悉，萬里揚是任敏主演新劇《群星閃耀時》的導演，因此兩人也被猜可能是因戲生情。不少網友對於這段戀情感到驚訝，也不看好兩人的未來發展，「多少有點不太理解」、「沒有事業心的就好好享受愛情」。

【相關圖輯】2023年10位陸劇新生代小花：《長月燼明》白鹿、《玉骨遙》任敏…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 28

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】