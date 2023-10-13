周冬雨曬性感胸下紋身比身材更搶fo　網民估圖案：是魚尾還是蝴蝶

大陸女星周冬雨曾以電影《七月與安生》獲得2016年金馬獎最佳女主角，瘦弱但充滿個性的形象深植人心，近日她出席平遙國際電影展，穿著一件優雅的削肩黑色禮服現身，難得露出左側胸下的刺青，令許多網友驚訝「原來她這個位置有刺青」，引發熱烈討論！



周冬雨日常穿搭較為中性，平時鮮少打扮成性感風格，這回因為禮服剪裁關係，難得露出大片側身和背部，也讓左胸下的刺青露了一角。因為只能看見一點扇狀圖案，不少網友都相當好奇完整圖案，有人從形狀推測可能是魚尾，但也有人覺得很像是蝴蝶的翅膀，誇讚這個刺青看起來很酷。

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事實上，這並不是周冬雨唯一的刺青，之前也有人發現她在右腳刺青，是一條從腳踝外側延伸到腳趾的黑線。雖然她從未解釋過刺這條線的原因，但許多人認為可能是模仿好友竇靖童下巴的線條刺青，猜測是閨蜜二人的好感情象徵之一。

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