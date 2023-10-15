矚目配角｜鍾志光媽媽被小販管理隊無理拘捕：官僚就係唔肯認輸

61歲鍾志光有人叫他鍾仔、鍾sir，萬能鍾，因為《愛回家》「入屋」關係，現在多了一個稱號佳叔，佳叔多人識，鍾志光覺得高興亦遺憾，他說：「做咗體育主持34年，但累積嘅知名度，竟然唔及幾年嘅《愛回家》⋯⋯原來喺香港做體育評述員係不被重視。」

佳叔或者不知道，其實好多網民記得他「講波佬」身份，亦好記得他評述時的金句，2006年愉園對晨曦，愉園球員羅倫士龍門前打倒掛，但皮球飛向角球旗，當時擔任足球評述員的鍾志光以「超級大儍仔」形容羅倫士，這句話亦至今仍然流行，網民笑足17年。

人生總令人意想不到，鍾志光沒想過當了34年體育評術員，自己爆紅的是「佳叔」，羅倫士也一樣，自己那腳失去自動導航的倒掛竟成為永恆經典。

（陳順禎攝）

打電話到電台為媽媽申冤

鍾志光外表斯文，亦是好好先生，但遇到不公平事，他也會據理力爭，99年鍾志光媽媽在街市遇到食環接小販，一時好心幫小販拿起一盤蛋，結果被食環當小販拘捕，鍾志光不怪責食環拉人，但對方沒去求證，去調查他的媽媽是否小販，就草率落案，當時鍾志光打上去商台節目《風波裏的茶杯》，事前已以求不開名，但主持鄭經翰可能不知道，結果鍾志光的名字在大氣電波出現，他說：「我覺得佢拉我阿媽無問題，的確佢當時拎住盤蛋，但事後係咪要調查下呢？查下佢係咪真係做小販好易啫，官僚就係唔肯認輸，唔肯認錯⋯⋯最後我哋要上法庭，律政署係不提証供起訴，事件先平息。」

擔任足球評述員亦令鍾志光周遊列國，到巴西採訪與名宿薛高合照。（鍾志光提供相片）

演員生涯超級被動

鍾志光身兼體育評述員兼藝員，有人覺得他為生活所以當演員，但原來不是你想做就有得做，一切也是不由自主「生活固然重要，但我哋呢行，唔係你話想做，就有得做㗎，電視台嘅嘢有時好難強求，咁多個藝員同事，監製，大家都有自己喜愛嘅，點解要輪到你呢？」

想做未必有得做，做得好亦未必有得做，鍾志光續說：「有個好難求証嘅事實，就係話公司知道你差不多「爆騷」，公司就會通知監製，嗰啲律師、醫生唔好搵鍾仔喇，反而就俾啲唔夠騷嘅同事，咁我覺得其實都理解嘅，咁大間公司都要控制成本。」

鍾志光兒子曾想入行講波，但他覺得兒子有其他才能可以有更多發展可能性。

做主持合作性大於一切

當藝員得到工作機會不易，有得做已難能可貴，但就算機會來到鍾志光也不會「搏表現」突出自己爭位上，尤其是當主持工作，他覺得要以整隊作單位而不是爭取個人榮耀，他說：「突出自己冇用架，如果你仲要踩低人自己上就更差，切忌喺鏡頭面前問啲好深嘅問題令你同事出醜，呢個最重要，你以為問一條同事答唔到嘅問題就係成功？其實我眼中你係絕對失敗！做節目要合作，如果你要問或者想攪下氣氛，你可以預先講嗰答案俾同事等佢答到，觀眾睇得好開心，同事又開心幾好呢？大家返工求開心啫。」