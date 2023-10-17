周杰倫演唱會黃曉明跳健身操搶FO　網民喊尷尬爆笑︰傻的很可愛

台灣天王周杰倫（jay）近日在上海舉行演唱會，除了大唱經典金曲，令台下觀眾聽出耳油之外，另一焦點就是坐在台下捧場的黃曉明，竟在萬人面前大跳《龍拳》操，手腳不協調又跟不上節奏似的，盡顯尷尬之餘又可愛，讓不少網民笑言這就是完美詮釋了甚麼叫我不尷尬，尷尬的就是別人，意外地成為演唱會高潮位。



黃曉明現身周杰倫演唱會掀高潮。（影片截圖）

坐在台下的黃曉明其實一心只準備要與周杰倫合唱，沒料到在合唱前嘉賓之一的劉畊宏就出場，他竟在台上邀請黃曉明一起跳《龍拳》操，而他亦二話不說當場答應。隨着音樂響起，他就在台下獨自跳起，而其位置正在中間的走廊位，幾乎是全場的中心點，他左一腳右一腳，又抬腿踢腿等，動作完全跟不上節奏，所以其一邊跳一邊呆笑，而且觀眾又看着前方的鏡頭，看似沒有人理他似的，畫面相當尷尬。

不少網民見到黃曉明這一幕都深感尷尬，直言他完美詮釋了甚麼叫︰「只要我不尷尬，尷尬的就是別人」，同時亦讚揚他展現了天真可愛一面出來，帶了不少歡樂給觀眾，這一幕掀起了演唱會的高潮。

周杰倫﹑劉畊宏在台上跳操。（影片截圖）

黃曉明在台下跳操。（影片截圖）

尷尬完之後，他調適好心情準備唱歌，同周杰倫合唱《明明就》，原來他挑選這首歌是有原因的，他表示：「我小的時候啊！家裡面的人都叫我明明，因為明明就是我，所以我要唱。」唱歌時歌聲渾厚又充滿感情，確實不難聽，歌聲獲得網民大讚。

黃曉明同周杰倫合唱《明明就》。（影片截圖）